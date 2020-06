President Tshisekedi vraagt Belgen en Congolezen samen geschiedenis van kolonisatie te herschrijven TT

30 juni 2020

16u24

Bron: Belga 1 De Congolese president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo roept België en de Democratische Republiek Congo op om samen de geschiedenis van de kolonisatie te herschrijven. In Tshisekedi's woorden weerklinkt de brief die koning Filip hem schreef, waarin die zijn "diepste spijt" uitdrukte voor de gruweldaden uit het koloniale verleden.



"Ik acht het noodzakelijk dat onze gezamenlijke geschiedenis met België en zijn volk wordt verteld aan onze kinderen in de Democratische Republiek Congo en in België op basis van wetenschappelijk werk van historici van beide landen", verklaarde Tshisekedi gisterenavond tijdens een toespraak op tv, naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid op 30 juni 1960.

"Maar het belangrijkste voor de toekomst, is het opbouwen van een harmonieuze relatie met België, want buiten het stigma van de geschiedenis, zijn de twee landen erin geslaagd een sterke relatie op te bouwen. Dat heb ik zelf mogen ervaren tijdens mijn ballingschap in België, mijn andere Congo", voegde de staatsleider eraan toe, verwijzend naar de jaren die hij in België doorbracht.

"Zo had ik, ware er niet de covid-19-pandemie, gepland de zestigste verjaardag van onze onafhankelijkheid hier in Kinshasa te vieren met als speciaal genodigde koning Filip van België. Hij wil, net als ik, de banden tussen onze landen versterken zonder daarbij ons gemeenschappelijk verleden te vergeten, maar met als doel een heldere en harmonieuze toekomst voor te bereiden ten voordele van onze beide volkeren", vervolgde Tshisekedi.

Met de komst van de huidige president op 24 januari 2019, na gecontesteerde verkiezingen die twee jaar werden uitgesteld, trad een normalisatie van de Belgisch-Congolese relatie in. De laatste jaren onder de vorige leider Joseph Kabila Kabange werden getekend door verschillende crisissen.