Preses KVHV weigert zich te verontschuldigen voor toespraak Hoeyberghs: “Was tijd genoeg voor debat” kv

10 december 2019

18u20 6 Studentenvereniging KVHV Gent is niet van plan zich te verontschuldigen omdat ze Jeff Hoeyberghs een forum bood om zijn seksistische, vrouwonvriendelijke uitspraken aan de man te brengen. Dat zegt preses Robin Gouwy.

KVHV Gent heeft Hoeyberghs een forum geboden, maar “er was meer dan 45 minuten de tijd voor vragen, dus meer dan genoeg ruimte voor debat”, stelt hij. “De universiteit is een oord van vrij debat”, aldus Gouwy. Of het nu gaat om vrouwonvriendelijke uitspraken of niet, dat doet niet ter zake. “Elke mening moet kunnen.”

Het is de jongste jaren niet de eerste keer dat de KVHV in woelig water terechtkomt door wel zeer extreme uitlatingen van leden, die vaak ook banden hebben met Schild&Vrienden of de extreemrechtse studentenclub NSV. Lees meer in onze abonneezone.