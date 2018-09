Preses Antwerpse KVHV na ophef Schild & Vrienden: "Ik ken mensen die zich met wapens voorbereiden op oorlog" Redactie

11 september 2018

13u44

Bron: HUMO 16 Na de ophef over de organisatie "Schild & Vrienden" doet nu ook de preses van de Antwerpse afdeling van het Katholiek Vlaams studentenverbond KVHV opmerkelijke uitspraken in HUMO. "Ja, ik ken mensen met geweren in hun kelder", zegt Filip Brusselmans. Het KVHV is de kweekvijver voor veel N-VA prominenten. Zowel Theo Francken, Jan Jambon, Liesbeth Homans en Bart De Wever waren ooit lid.

In het interview blijkt Filip Brusselmans erg pessimistisch over de staat van onze maatschappij. "Wij beleven de ondergang van het Avondland. We zijn verweekt, decadent, niet opgewassen tegen de sterke cultuur die de islam is. De islam zal het halen, dat is niet meer te keren. Je kunt misschien met veel moeite nog je eigen bevolking sensibiliseren en weer op het goede pad brengen, maar je blijft aanhikken tegen die demografsche evolutie: mensen die wij niet kunnen overtuigen, die te veel van ons verschillen, zullen hier met steeds meer zijn. Dat blijft niet zonder gevolgen: mensen radicaliseren, ook in het katholicisme. Ik gebruik die term niet graag, maar het is normaal: je houdt je vast aan het laatste beetje eigenheid dat je nog rest."

Zelf zegt de preses niet te pleiten voor een "kruisvaart". Maar hij kent wel mensen die zich voorbereiden op het ergste.



"Ik heb geen geweren in mijn kelder liggen met het oog op een nakende burgeroorlog. Maar ik ken wel zulke mensen, preppers, mensen die zich met volle voorraadkasten op de oorlog voorbereiden: bonen en ravioli in blik, rijst, immens veel water, wapens. Mensen met wapenvergunningen, voor alle duidelijkheid, ze hebben niets te maken met het illegale circuit. Ikzelf vind wapenbezit gevaarlijk. Het kan leiden tot datgene waar je het meest bang voor bent: een burgeroorlog."



