Premier Wilmès zat samen met tien partijen die volmachten gaan steunen, donderdag stemming NLA

21 maart 2020

14u31

Bron: Belga 3 Premier Sophie Wilmès heeft vandaag vergaderd met de tien partijen die volgende week in de Kamer volmachten zullen toekennen aan haar regering in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Ze zijn overeengekomen om een wetsvoorstel voor die bijzondere machten in te dienen, meldt ze via Twitter. De premier spreekt van een "grote unie".

"De tien partijen #groteunie zijn deze zaterdag overeengekomen om een wetsvoorstel in te dienen om bijzondere machten toe te kennen", tweet de premier. "Doelstelling: stemming volgende donderdag. Ik dank alle deelnemers voor hun constructieve aanpak.”

Wilmès kon deze week haar ontslagnemende minderheidsregering omvormen tot een minderheidsregering met volheid van bevoegdheid. Naast de regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V, kreeg de regering ook het vertrouwen van de zes formaties uit de oppositie: socialisten (PS, sp.a), groenen (Ecolo, Groen), cdH en DéFi.

Deze negen partijen steunen de volmachten, net als N-VA. De N-VA stemde bij de vertrouwensstemming tegen de regering-Wilmès, maar de partij gaf al aan dat ze de volmachten voor de coronacrisis zal steunen. N-VA-voorzitter Bart De Wever herhaalde die boodschap gisterenavond in De Afspraak op Canvas.

Wilmès en de kern zaten samen met de verschillende partijvoorzitters, voor N-VA schoof fractieleider Peter De Roover aan de tafel. Dankzij de volmachten kan de regering sneller te werk gaan om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, zonder de klassieke wetgevingsprocedure.

De tien partijen #groteunie zijn deze zaterdag overeengekomen om een wetsvoorstel in te dienen bijzondere machten toe te kennen. Doelstelling: stemming volgende donderdag. Ik dank alle deelnemers voor hun constructieve aanpak. #CoronaCrisis #Coronavirus pic.twitter.com/uowkv1FkvV Sophie Wilmès(@ Sophie_Wilmes) link

Drie maanden volmachten

De bijzondere machten zullen beperkt blijven tot dringende bepalingen rond volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen, voegt de premier toe in een persbericht. De periode met volmachten zal drie maanden duren, maar dat kan na evaluatie verlengd worden. De Raad van State zal om advies worden gevraagd.

Tijd is kostbaar en de context evolueert snel, aldus de premier. “Alle partijen rond de tafel begrijpen de urgentie en het uitzonderlijke karakter van de situatie.” Regering en parlementen zullen in deze periode nauwer samenwerken. De besluiten zullen bijvoorbeeld eerst aan de Kamer meegedeeld worden vooraleer ze in het Staatsblad verschijnen. Er is periodiek overleg voorzien. Een jaar nadat besluiten in werking treden, zullen die via het parlement bij wet bevestigd worden.

Het overleg van vandaag tussen de federale kern en de 10 partijen zal bovendien wekelijks gehouden worden op zaterdagochtend.

Efficiënte samenwerking

Wilmés wijst daarbij ook op de samenwerking met de gewesten en gemeenschappen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Stappen zijn gezet om de coördinatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, via de Nationale Veiligheidsraad of het Overlegcomité.

“Het is belangrijk dat deze sterke eenheid binnen het parlement doordringt tot alle bevoegdheidsniveaus. Alleen samen zullen we het coronavirus het best kunnen bestrijden”, besluit de premier.