Premier Wilmès zal vertrouwen van de Kamer vragen voor strijd tegen coronavirus HR

16 maart 2020

21u14

Bron: VTM NIEUWS 11 Premier Sophie Wilmès zal het vertrouwen van de Kamer vragen om de nodige maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Voor de overige domeinen blijft de regering in lopende zaken. Volgens Kamervoorzitter Patrick Dewael hebben voldoende fracties zich geëngageerd om premier Sophie Wilmès het vertrouwen te geven. Zélfs als N-VA dat niet doet.

De N-VA zal alvast niet het vertrouwen geven aan de regering van Wilmès. “Ik zou niet weten waarom”, zei Bart De Wever vanavond in VTM NIEUWS. “Wij zitten ook niet in die regering. Men heeft heel duidelijk gezegd dat wij niet welkom zijn, en men heeft een veto tegen ons gesteld. Ik ga nu niet een vertrouwen geven aan een feest waarop ik niet uitgenodigd ben.”

Veel verschil zal dat volgens Dewael niet maken. “Ook als mijnheer De Wever, en zelfs misschien ook sp.a, uitmaken dat zij het vertrouwen misschien niet zullen geven, dan zeg ik u toch dat er een vertrouwen zal volgen, want voldoende fracties hebben zich geëngageerd om dat vertrouwen te geven”, reageerde hij.

Coronacrisis

Met de benoeming van Wilmès tot formateur is volgens Dewael een eerste stap gezet om een regering op de been te brengen die de coronacrisis daadkrachtig aanpakt.

Eenmaal de premier het vertrouwen heeft gekregen en dus over een parlementaire meerderheid beschikt, zal het parlement gevat worden met de vraag over de bijzondere machten om de coronacrisis aan te pakken. “Het is oorlog. We moeten die regering wapens geven.”

Lees ook:

Onze opinie. Paul Magnette heeft gelijk: België heeft geen speciale noodregering nodig om het virus het hoofd te bieden