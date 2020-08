Premier Wilmès: “We moeten het concept van de sociale bubbels herbekijken” LH AW

31 augustus 2020

14u55

Bron: Radio 1, RTBF, LN24 34 Celeval, de groep die regering adviseert over de coronacrisis, werd hervormd en premier Sophie Wilmès (MR) heeft hen gevraagd een langetermijnvisie rond de coronacrisis uit te werken. Daarnaast vraagt ze hen om het concept van de sociale bubbels “te herbekijken”. Dat zei ze bij de Franstalige nieuwszender RTBF en LN24.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De laatste Nationale Veiligheidsraad luidde het begin in van een nieuwe fase in de aanpak van de coronacrisis. Tegen de volgende bijeenkomst, over zo’n maand, wil de regering alle huidige maatregelen onder de loep hebben genomen, met behulp van een nieuw wetenschappelijk adviesorgaan, die ons moet ‘leren leven met virus’, zo werd al eerder aangekondigd.

Sociale contacten beperken

Een van de eerste taken van het adviesorgaan is om de ‘sociale bubbels’ in België te herbekijken. Meer dan 70 procent van de Belgen zou zich immers niets meer aantrekken van de gezondheidsmaatregelen, en voornamelijk geen rekening houden met de sociale bubbels. Zo zei Jean-Luc Gala – specialist infectieziekten en hoofd van het universitair ziekenhuis Saint-Luc (UCLouvain) – nog dat het inperken van de sociale contacten weinig zin heeft: “Het wordt niet toegepast, het is niet controleerbaar en wordt bijgevolg ook niet gecontroleerd”.

“Maar de bubbel van vijf is slechts een indicatie”, reageert premier Wilmès bij RTBF. “We moeten opnieuw aan de bevolking uitleggen wat die bubbel werkelijk betekent, namelijk dat het belangrijk is om altijd te afstandsregel te respecteren, zelfs bij dierbaren.” Wilmès zegt nog dat de sociale bubbel wel degelijk nut heeft gehad, “maar evenzeer zijn gebreken”, vervolgt ze. “We zullen de ontwikkeling van onze samenleving nu op lange termijn een plaats moeten geven.”

La philosophie derrière la bulle de 5: Limitez le nombre de vos contacts et gardez vos distances de sécurité. Limitez d’autant plus ces contacts si les distances ne sont pas respectées. J’ai demandé une large réflexion pour proposer une approche pérenne à nos contacts sociaux. pic.twitter.com/mbcCEFeVI6 Sophie Wilmès(@ Sophie_Wilmes) link

Langetermijnvisie

In die nieuwe werkgroep zullen ook psychologen, economen en sociologen zetelen, zo zei Wilmès nog bij Radio 1. “Celeval is nu hervormd. Dat is vrijdag beslist tijdens de ministerraad. Ik heb hen gevraagd om een langetermijnvisie uit de brengen, over welke maatregelen moeten gevolgd worden en welke niet meer. Mensen moeten voelen dat ze het kunnen volhouden.”

“Een langetermijnvisie is heel belangrijk. We moeten leven met het virus. Het is absoluut niet bedoeling om terug te gaan naar lockdown. Iedereen speelt een rol, ook de lokale autoriteiten", zei Wilmès nog.