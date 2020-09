Premier Wilmès roept in videoboodschap bevolking op tot verantwoordelijkheid: “We moeten de regels nú volgen, en niet wachten tot het te laat is”

LH

15 september 2020

16u24 0 Premier Sophie Wilmès (MR) roept in een videoboodschap de bevolking op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de coronaregels te blijven volgen. Of dat zal volstaan, is de vraag. Onder anderen Marc Van Ranst liet zich vandaag kritisch uit over het huidige beleid. Andere stemmen vroegen dan weer eerder om een nieuwe Nationale Veiligheidsraad.



“De laatste cijfers over de gezondheidssituatie zijn zorgwekkend. Ze moeten serieus genomen worden”, begint de premier haar oproep. “Het aantal besmettingen neemt sterk toe in alle leeftijdscategorieën. Ook het aantal hospitalisaties zit in de lift", gaat Wilmès verder. “We wisten dat als mensen zouden terugkeren uit vakantie en weer aan het werk zouden gaan, en bepaalde activiteiten zouden hervatten, het virus weer méér zou circuleren. Dat zien we overal in Europa.”

“We zijn nu al verschillende maanden samen aan het strijden tegen het virus. Er zijn moeilijkheden geweest, maar ook successen. In hartje zomer zijn we erin geslaagd de heropflakkering te vertragen dankzij de maatregelen, maar vooral doordat de overgrote meerderheid van ons zich aan de regels hield. Daardoor zijn we erin geslaagd de situatie onder controle te houden. Andere landen hebben onze aanpak als voorbeeld genomen.”

Het is fundamenteel om onze nauwe contacten te blijven beperken en geen activiteiten te doen die in strijd zijn met de regels Premier Sophie Wilmès (MR)

Wilmes zegt ook dat ze mentale vermoeidheid bij de bevolking begrijpt. “De onzekerheid is demotiverend. De veelheid aan tegenstrijdige berichten is dat nog meer.” “Ieder van ons kan een deel van de oplossing zijn”, aldus Wilmès, die nog eens op de basiscoronaregels wijst. “Het is fundamenteel om onze nauwe contacten te blijven beperken en geen activiteiten te doen die in strijd zijn met de regels. We moeten het nú doen, en niet wachten tot het te laat is”.

