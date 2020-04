Premier Wilmès roept in toespraak op om nog even vol te houden en de maatregelen te respecteren KVE

05 april 2020

19u26 84 Al wekenlang maakt de strijd tegen het coronavirus deel uit van onze dagdagelijkse realiteit. Voor premier Sophie Wilmès (MR) is dat het goede moment om een balans op te maken. In een videoboodschap spreekt ze de natie toe.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“De periode die wij op dit moment doormaken is ongezien en overweldigt ons, in meerdere opzichten”, zo begint ze de boodschap. “Om u te beschermen en de mensen die u graag ziet – en in feite om de hele samenleving te beschermen, hebben we een reeks moeilijke maatregelen moeten nemen die onze gewoonten, ons maatschappelijk leven, en ook ons economisch leven overhoop hebben gegooid.”

De premier is echter hoopvol. “Experts zijn het erover eens dat het effect van onze inspanningen al te zien is aan hoe het virus in België evolueert. Dit is duidelijk te zien aan verschillende indicatoren zoals de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, of hoe snel het aantal ingenomen bedden op onze ziekenhuisafdelingen verdubbelt. Het zijn cijfers die hoop geven.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Die berichten, de komende weken, zullen een beproeving zijn. Maar ondanks alles moeten we volhouden, meer dan ooit Premier Wilmès

Maar het ergste leed is daarom nog niet geleden. “Helaas weten we dat er na de piek van de besmettingen nog vele ziekenhuisopnames zullen volgen, en helaas ook overlijdens. Die berichten, de komende weken, zullen een beproeving zijn. Maar ondanks alles moeten we volhouden, meer dan ooit”, klinkt het.

We moeten absoluut de strenge regels van social distancing en afzondering blijven volgen, ook nu het weer mooi weer wordt

“We moeten absoluut de strenge regels van social distancing en afzondering blijven volgen, ook nu het weer mooi weer wordt”, waarschuwt ze. “Dat moet ook gebeuren met respect voor de bevelen van onze politiediensten. Zij zijn er om u te beschermen, niet om u lastig te vallen. Zij moeten onze steun en erkenning krijgen, net als iedereen die het land nu draaiende houdt. Bij die mensen zit uiteraard ook het gezondheidspersoneel. De vrouwen en mannen die ons leiden door de moed en de kracht die ze elke dag tonen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

We moeten sterker uit deze beproeving komen Premier Wilmès

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad werd beslist dat de huidige inperkingsmaatregelen van toepassing zijn tot en met 19 april. “Deze termijn kan - zoals u weet - na evaluatie worden verlengd tot en met 3 mei. Maar we blijven in elk geval week na week evalueren.”

“Op een dag zal deze beproeving achter ons liggen. Op dit moment kan niemand zeggen wanneer dat precies zal zijn. Maar we bereiden ons er wel op voor. We moeten sterker uit deze beproeving komen”, besluit de premier.

Bekijk hier de volledige toespraak van premier Wilmès:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

ANALYSE. Wat ga je redden: een kleine groep kwetsbaren of de toekomst van een nieuwe generatie? (+)