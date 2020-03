Premier Wilmès richt zich in video tot jongeren: “We rekenen ook op jullie”

15 maart 2020

Bron: Belga

Premier in lopende zaken Sophie Wilmès heeft zich zondagavond in een video, die verspreid werd op sociale media speciaal gericht tot jongeren. Ze riep hen op om verantwoordelijkheid op te nemen, strikt de maatregelen na te leven en maximaal contacten te beperken. "Om het coronavirus te verslaan, rekenen we ook op jullie", stelde de regeringsleidster.