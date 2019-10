Premier Wilmès: “Regeringsvorming gaat niet voldoende vooruit” KVDS

28 oktober 2019

09u17

Bron: Belga 1 Sophie Wilmès, de nieuwe premier van de federale regering van lopende zaken, hoopt dat de publicatie van het rapport van de preformateurs aanstaande maandag de aanzet kan zijn voor échte onderhandelingen over de inhoud van een politiek project. "Er ontbreekt een gevoel van urgentie", verklaarde het nieuwe federale boegbeeld van de MR op de Franstalige openbare omroep RTBF.

"Ik heb veel respect voor het werk van de preformateurs. Ik wacht met ongeduld op hun rapport. Maar rekening houdend met de tijd die verstrijkt, gaat het niet voldoende vooruit. Er ontbreekt een gevoel van urgentie", zei Wilmès in het programma La Première.

Geruchten

Alle ogen zijn gericht op de PS en de N-VA, de partijen van preformateurs Rudy Demotte en Geert Bourgeois. "Er zijn geruchten dat ze (PS en N-VA, red.) praten, maar het volstaat niet om te praten, er moet op constructieve wijze gepraat worden, er moet een project op tafel worden gelegd, er moeten andere partijen bij betrokken worden", aldus Wilmès.





Wilmès weigert te spreken over een mogelijke mislukking van een poging om een regering met de PS en N-VA op de been te brengen. "Er zijn nog geen echte gesprekken over de inhoud geweest. Het is dus ook moeilijk om een mislukking van die onderhandelingen vast te stellen, tenzij één van beide partijen toegeeft dat het onmogelijk is te praten met de andere. Maar dan moet men dat zeggen.”

