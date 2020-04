Premier Wilmès over kritiek op vaste bezoeker in rusthuizen: “De huidige situatie is onmenselijk, daar moesten we iets aan doen” Joeri Vlemings

16 april 2020

08u21

Bron: Radio 1 134 Premier Sophie Wilmès (MR) begrijpt de heisa rond de vaste bezoeker in rusthuizen. “Maar de huidige situatie is onmenselijk en daar móéten we iets aan doen”, zei ze in De Ochtend op Radio 1. Ze voegde eraan dat deze versoepeling van de maatregelen “een mogelijkheid en zeker geen verplichting” is.



Wilmès zei dat de eenzaamheid heel moeilijk valt bij de zwakkeren in onze maatschappij, zoals de ouderen, die al weken hun familie niet hebben gezien. “In begin was het zinvol om de deuren van woonzorgcentra gesloten te houden om de besmetting buiten te houden, maar nu weten we dat het niet meer het geval is en dat dit iets is van langere duur”, aldus Wilmès.

Het toelaten van één vaste bezoeker per rusthuisbewoner of per persoon met een beperking in een instelling stuit op forse kritiek. De premier zei dat het niet snel-snel moet worden ingevoerd. Het mág, maar het moét niet, herhaalde ze. “Maar iedereen heeft gezien hoe onmenselijk de huidige situatie is, en we moeten daar iets aan doen. Er moet iets gebeuren, of dat nu morgen, binnen een paar dagen of binnen een paar weken is.”

Ook al is het dus geen verplichting, Wilmès ijvert er wél voor dat woonzorgcentra die vaste bezoekers zullen toelaten, “als ze kunnen en willen”. Ze voegde er nog aan toe dat de beslissing binnen de Nationale Veiligheidsraad doorgesproken was met de minister-presidenten van de verschillende deelstaten.

Niet improviseren

De premier begrijpt de verzuchtingen van de mensen en de roep om meer duidelijkheid en meer perspectief. “Maar ik zal altijd proberen coherent te zijn. We moeten stap voor stap gaan. Ik zal nooit valse beloftes doen.” Concreet over de eventuele opening van de scholen zei ze: “Ik wil ook duidelijkheid, maar we moeten redelijk zijn en de wetenschappers de kans geven om hun werk fatsoenlijk te doen. We bieden wél perspectief. We zullen begin mei aan de afbouw beginnen, maar in detail kunnen we daar nog niets over zeggen”.

Ook over voetbalwedstrijden met publiek en over kleinere festivals is nog geen klaarheid gegeven. “Wat wél zeker is, is dat social distancing, het afstand houden zal blijven duren. En mondmaskers zullen een grote rol spelen in het afbouwen van de maatregelen. Maar opnieuw, het moet stap voor stap gaan. Ik communiceer alleen als er iets duidelijk is, ik wil niet improviseren.”

Slecht imago

Wilmès ging ook nog in op het “slechte imago” van ons land door de unieke telling van coronadoden. België neemt ook de vermoedelijke gevallen mee in de cijfers, terwijl andere landen dat niet doen. Daardoor zit ons land ongetwijfeld met een overschatting van vooral het aantal ouderen dat aan Covid-19 zou zijn gestorven. De premier heeft daar Sciensano over aangesproken. “Transparantie is belangrijk, maar de cijfers moeten juist zijn. Tests zijn belangrijk om de cijfers te verfijnen. Dat zal een impact hebben over het aantal doden en op ons imago”, aldus Wilmès.

Ze pareerde verder de kritiek dat ze niet zichtbaar genoeg is en te weinig leiderschap zou tonen. “Ik communiceer alleen als er iets belangrijks moet gezegd worden. Ik heb veel werk en dat gebeurt achter de schermen. Ik wil best naar de media komen, maar niet meer dan noodzakelijk is.”

Bekijk ook: Premier Wilmès: “Het bezoek is geen verplichting, maar een mogelijkheid.”



