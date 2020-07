Premier Wilmès over Europees relanceplan: "Eendracht maakt macht" ISA

17 juli 2020

10u41

Bron: Belga 0 De Belgische premier Sophie Wilmès (MR) gelooft in een akkoord tussen de Europese staatshoofden en regeringsleiders over het Europese meerjarenbudget en een economisch relancefonds. "In België zeggen we dat eendracht macht maakt. Misschien kunnen we die spreuk vandaag toepassen in Europa."

De Europese staatshoofden en regeringsleiders buigen zich vanaf vandaag in Brussel over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en een economisch herstelfonds om de coronacrisis aan te pakken. Het beloven erg moeilijke onderhandelingen te worden, die volgens de Nederlandse premier Mark Rutte zelfs minder dan 50 procent kans op slagen hebben.

Volgens Belgisch premier Sophie Wilmès komt het voorstel van Europees Raadsvoorzitter Charles Michel van vorige week echter al tegemoet "aan veel van de opmerkingen", zei ze voor aanvang van de top. “We zullen uiteraard nog moeten onderhandelen, maar wij zijn zeer tevreden met dat voorstel.”



Wilmès hoopt dan ook dat de 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders in de komende uren of dagen een akkoord kunnen vinden. "Dit is een heel belangrijke Raad, voor de hele EU, voor alle lidstaten. In België zeggen we dat eendracht macht maakt. We kunnen die spreuk vandaag misschien toepassen in Europa.”