Premier Wilmès: “Ook economen en psychologen zullen regering adviseren over langetermijnstrategie coronacrisis” LH

31 augustus 2020

09u01

Bron: Radio 1 0 Experten vragen al weken om een langetermijndenken rond de coronacrisis en om andere specialisten te betrekken bij het ontwikkelen van die visie. De regering maakt daar nu werk van, zo zei premier Sophie Wilmès (MR) in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Celeval, de groep die regering adviseert over de coronacrisis, werd hervormd en Wilmès heeft hen gevraagd een langetermijnvisie uit te werken.

De laatste Nationale Veiligheidsraad luidde het begin in van een nieuwe fase in de aanpak van de coronacrisis. Tegen de volgende bijeenkomst, over zo’n maand, wil de regering alle huidige maatregelen onder de loep hebben genomen, met behulp van een nieuw wetenschappelijk adviesorgaan, die ons moet ‘leren leven met virus’, zo werd al eerder aangekondigd.

In die nieuwe werkgroep zullen ook psychologen, economen en sociologen zetelen, zo zei Wilmès bij Radio 1. “Celeval is nu hervormd. Dat is vrijdag beslist tijdens de ministerraad. Ik heb hen gevraagd om een langetermijnvisie uit de brengen, over welke maatregelen moeten gevolgd worden en welke niet meer. Mensen moeten voelen dat ze het kunnen volhouden.”

“Een langetermijnvisie is heel belangrijk. We moeten leven met het virus. Het is absoluut niet bedoeling om terug te gaan naar lockdown. Iedereen speelt een rol, ook de lokale autoriteiten", zei Wilmès nog.

Over de heropening van de scholen, morgen, zei Wilmès dat ze “vrij sereen” is. “We hebben alles gedaan om de scholen terug te openen. Voor de kinderen is het belangrijk om opnieuw naar school te gaan. Maar als de kinderen terug naar school gaan, zal er meer interactie zijn", zei Wilmès nog. “Leerkrachten weten wat ze moeten doen. De kinderen kennen ook al een paar maatregelen.”