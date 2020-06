Premier Wilmès: "Laat ons niet op straat komen zoals in de VS” Redactie

03 juni 2020

19u10

Bron: VTM NIEUWS, AP 0

Sophie Wilmès kondigde de nieuwe stappen van fase drie van het exitplan aan. Daarna had ze het nog even over de situatie in de Verenigde Staten. Daar zijn de afgelopen dagen heel wat rellen ontstaan na de dood van George Floyd. Maar ook in onder andere Londen, Parijs en Rotterdam kwamen de mensen op straat. Premier Wilmès roept op om dat in België niet te doen.