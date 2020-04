Premier Wilmès krijgt stevige kritiek in Kamer voor communicatie rond exitstrategie LH

30 april 2020

15u22 84 Premier Sophie Wilmès (MR) heeft in de Kamer opnieuw striemende kritiek gekregen voor de manier waarop de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad werd aangepakt. Veel te laat, veel te lang en erg verwarrend , luidde de kritiek over de communicatie van vorige vrijdag rond de exitstrategie. “De communicatie is verdronken in een zee van onduidelijkheid”, zei Peter De Roover (N-VA).



Volgens een onderzoek van de UGent staat slechts iets meer dan de helft van de bevolking (55,4 procent) nog pal achter de maatregelen. “De kans is reëel dat de slinger straks helemáál doorslaat”, zeggen experten. Daarvoor waarschuwde ook sp.a-fractieleider Meryame Kitir in de Kamer. “Een exitstrategie slaagt pas als de overheid haar deel doet, en daar is nog veel werk aan de winkel”, aldus Kitir. “De mensen zijn coronamoe, maar wat ze vooral moe zijn, is die verwarring en onduidelijkheid.”

Volgens Jean-Marie Dedecker (LDD) is “het volk aan het morren”. “Wanneer gaat u leiderschap tonen?”, klonk het. Peter Mertens (PVDA) vroeg zich af of de regering de mens niet is vergeten door alleen op het openstellen van de economie te focussen. Barbara Pas (Vlaams Belang) had het over “chaos, surrealisme en incompetentie”. “Dat vat niet alleen de persconferentie samen, maar ook het laattijdige beleid”.

Peter De Roover (N-VA) begon met het goede nieuws. “Ik ben blij met het perspectief voor een economische heropstart. Wij willen dat de economische ‘lockdown’ niet eindigt in ‘knockdown’.” “Maar de communicatie is verdronken in een zee van onduidelijkheid. Mensen willen hun eigen logica nog herkennen”, aldus De Roover.

Wilmès: “Zullen er rekening mee houden”

Premier Wilmès verklaarde dat ze akte had genomen van de kritiek en die accepteerde. “We zullen ermee rekening houden voor de toekomst”, zei Wilmès, die er ook op wees dat de exitstrategie “een delicate en complexe operatie” is. “We moeten het functioneren van de samenleving heruitvinden én de gezondheid van de bevolking waarborgen.”



Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) verklaarde vandaag dat de communicatie beter had gekund. “Communicatie kan altijd beter, het is een vak. Ik ben vooral een vakpoliticus en misschien te weinig met communicatie bezig”, zei De Block in ‘Villa Politica’.



