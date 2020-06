Premier Wilmès hoopt op alternatief voor grote antiracismebetoging in Brussel LH

04 juni 2020

16u14

Bron: Belga 3 Premier Sophie Wilmès (MR) hoopt dat Brussels burgemeester Philippe Close (PS) in overleg met de organisatoren een alternatief vindt voor een antiracismebetoging met mogelijk meer dan 5.000 deelnemers die zondag zou doorgaan in de hoofdstad. Dat zei ze vandaag in de Kamer. Dergelijk massaprotest "zou in strijd zijn met de maatregelen die we hebben genomen om de bevolking te beschermen, niet om haar te muilkorven of het zwijgen op te leggen", benadrukte ze.

Naar aanleiding van het massale protest van onder meer de Black Lives Matter-beweging in de Verenigde Staten willen verschillende mensen ook in ons land betogen tegen racisme. Dat gebeurde begin deze week al op het Brusselse Muntplein en in Gent, waar telkens enkele tientallen tot honderden betogers samenkwamen. De politie gedoogde die bijeenkomsten, omdat het aantal manifestanten beperkt bleef en de sociale afstand gerespecteerd kon worden, maar in principe zijn samenscholingen onder huidige coronamaatregelen nog altijd verboden.

Nu zondag zou er een nieuwe Black Lives Matter-betoging plaatsvinden op het Poelaertplein in Brussel, aan het Justitiepaleis. Op de Facebookpagina van het evenement hebben al 5.000 mensen laten weten dat ze aanwezig zullen zijn, nog eens 10.000 anderen tonen interesse in het evenement. Sociale afstand aanhouden wordt dan moeilijk. Brussels burgemeester Philippe Close liet deze ochtend weten dat er gepraat wordt met de organisatoren.

Premier Wilmès hoopt alvast dat er geen massabetoging komt. "Ik weet dat sommigen in België zich willen mobiliseren als reactie op de gebeurtenissen in de VS. Maar Belgen die willen betogen, moeten ook rekening houden met de gevolgen op de verspreiding van de corona-epidemie", antwoordde ze op vragen van Ecolo-Groen, PVDA, Open Vld, PS, sp.a, DéFI, MR en CD&V tijdens de plenaire vergadering in de Kamer.

"Ik hoop dat men een alternatief zal kunnen vinden voor die betoging, die in strijd zou zijn met de maatregelen die we hebben genomen om de bevolking te beschermen, niet om haar te muilkorven of het zwijgen op te leggen. We moeten trouwens ook respect hebben voor de situatie van het zorgpersoneel en vermijden dat zij opnieuw overspoeld worden."

Wilmès waarschuwde gisteren na afloop van de Nationale Veiligheidsraad al voor bijeenkomsten en protesten naar aanleiding van de rellen in de VS. Daar komen al dagenlang duizenden mensen op straat in verschillende steden naar aanleiding van de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd, die om het leven kwam door bruut politiegeweld.

