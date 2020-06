Premier Wilmès herhaalt dat Veiligheidsraad advies van expertengroep volgde over mondmaskers jv

25 juni 2020

16u19

Bron: belga 5 Tijdens het vragenuurtje in de Kamer kreeg premier Sophie Wilmès (MR) heel wat vragen over de polemiek over de mogelijk verplichting van het dragen van een mondmasker in openbare ruimten. De Nationale Veiligheidsraad (NVR) besliste gisteren dat er geen algemene verplichting volgt. De premier herhaalde dat de NVR het advies gevolgd heeft van de GEES, de expertengroep over de exitstrategie.

In aanloop naar de vergadering van de NVR hadden een aantal virologen uit de GEES ervoor gepleit dat mondmaskers zouden verplicht worden in winkels en warenhuizen. "De GEES heeft niet geadviseerd een verplicht mondmaskergebruik in te voeren", aldus Wilmès, die het advies van de GEES, dat nog niet werd vrijgegeven, voorlas. "De GEES wilde dus geen verbod, ook al pleitten een aantal leden voor een dergelijk verbod op de sociale media. En dat is geen verwijt naar hen toe", verduidelijkte de premier.

Naar verluidt waren met name de economische experten van de GEES geen voorstander van een verplichting om een mondmasker te dragen.



De GEES stelt wel dat de verplichting om een mondmasker te dragen op drukbevolkte plaatsen te overwegen valt bij een heropflakkering van het virus.

