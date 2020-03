Premier Wilmès haalt uit naar Bart De Wever: “Nu is het moment om je verantwoordelijkheid te nemen” HLA

11 maart 2020

09u41

Bron: Qmusic 0 Premier Sophie Wilmès (MR) heeft vanochtend bij Qmusic gereageerd op de kritiek van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat hij “enkel beslissingen kan nemen op basis van een duidelijke richtlijn”. Volgens de premier heeft de federale overheid een heel duidelijke richtlijn uitgestuurd in verband met indoorevents met meer dan 1.000 bezoekers , en is het nu aan Bart De Wever om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

De regering raadde dinsdag af grote evenementen van meer dan duizend aanwezigen nog te organiseren indien in die indoor plaatsvinden, om zo de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dat advies vond De Wever onvoldoende duidelijk. “Ik kan in Antwerpen enkel evenementen verbieden op basis van een duidelijke en objectieve richtlijn die opgelegd wordt vanuit de federale overheid, en niet op basis van een advies”, klonk het in een reactie aan VTM Nieuws.

“Het is een beetje ‘pikant’ van iemand die altijd maar meer bevoegdheid wil hebben”, zei Wilmès over de kritiek van De Wever. “Die beslissing is genomen samen met de deelstaten.” De bevoegdheid om een evenement af te gelasten ligt bij de burgemeesters en de gouverneurs, voegde de premier er nog aan toe. “Bart De Wever heeft de kans om zijn verantwoordelijkheid te nemen, en ik denk dat het nu het moment is”, klonk het.

Intussen kondigde Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) aan dat ze een principieel verbod zal uitvaardigen voor alle evenementen waar meer dan duizend bezoekers worden verwacht.