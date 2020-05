Premier Wilmès: “Geen terugkeer naar normaliteit voor deze zomer” ttr

13 mei 2020

14u08 106 Vóór de zomer zal er geen terugkeer naar de normaliteit zijn. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) gezegd tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad vandaag.



“Onze afbouwstrategie zal de komende weken voortdurend geëvalueerd en op punt gesteld worden”, aldus Wilmès tijdens de persconferentie. “Zoals u de laatste dagen gemerkt heeft, is de periode van afbouw heel anders dan die van inperking. Het is veel makkelijker om je aan de regels te houden als alles verboden is. De geleidelijke afbouw is delicater en subtieler.”

“De leefomstandigheden van mensen kunnen onderling heel erg verschillen”, gaat Wilmès verder. “Daarom kan er soms twijfel zijn over de interpretatie van de regels. Als u twijfelt, kunt u meer informatie opzoeken. De eerste referentie is de vragenrubriek op de website www.info-coronavirus.be.”

