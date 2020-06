Premier Wilmès: “Dat het ziekenhuispersoneel me de rug toekeerde, vond ik niet te hard, ik begreep die mensen” LH

09 juni 2020

11u11

Bron: Humo 12 Sophie Wilmès (MR) was de onopvallende minister van Begroting tot ze in oktober vorig jaar het premierschap overnam van Charles Michel, die naar Europa vertrok. In een interview met Humo spreekt ze onder meer over het land leiden in de coronacrisis en de moeilijke momenten van de afgelopen weken. “ Het pijnlijkste was het overlijden van het 12-jarige meisje uit Gent. Daar was ik echt niet goed van.”



Bij het bezoek van de premier aan het universitaire ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel afgelopen maand vormden de personeelsleden een ‘erehaag’, maar dan met de rug gekeerd naar haar. De beelden gingen de wereld rond.



“Ik vond dat helemaal niet hard. Ik begreep die mensen. Natuurlijk was het niet aangenaam, maar je moet je eigen situatie altijd vergelijken met die van anderen”, blikt Wilmès terug. “Zij hadden wekenlang in de vuurlinie gestaan, gewerkt en gevochten tot ze niet meer konden, met al dat leed, met collega’s die ziek uitvielen, waardoor er soms handen tekort waren… Dan kan ik die reactie wel plaatsen.”



“Die mensen keerden niet Sophie Wilmès de rug toe, maar het beleid en de functie die ik vertegenwoordig", aldus Wilmès nog.

“Sommigen wezen ons land aan als slecht voorbeeld om de aandacht af te leiden van de problemen in hun eigen land”, zegt ze over de manier waarop ons land de coronadoden telt en het hoge oversterftecijfer. “Bij de telling van het aantal slachtoffers hebben we de regels misschien wat te strikt gevolgd, waardoor onze statistieken hoger lagen dan die van veel andere landen. Maar bij ons moet men nu tenminste niet komen zeggen dat we duizenden slachtofers ‘vergeten’ zijn, en dat ons dodental 25 procent hoger ligt.

Regeringsvorming

Wilmès kreeg ook een vraag over de regeringsvorming en de druk die bij haar ligt om het initiatief te nemen. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zegt dat het logisch is dat Wilmès de formatiepoging overneemt van Paul Magnette en Conner Rousseau. “Ik zit daar niet op te wachten. Ik heb de handen vol met deze crisis, en met de economische steunmaatregelen”, maakt de premier alvast duidelijk.

