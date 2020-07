Premier Wilmès bevestigt: “Reproductiegetal ligt weer boven 1" Joeri Vlemings

15 juli 2020

12u15 12 De reproductiewaarde ligt weer boven de 1. Dat heeft premier Sophie Wilmès bevestigd op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Sciensano meldde op haar website een waarde van 0,86, maar viroloog Marc Van Ranst had al aangekondigd dat het fameuze getal op dit moment eerder ergens rond 1,1 zou liggen. “Wanneer het aantal nieuwe gevallen stijgt, dan weet je dat je met een R-waarde boven de 1 zit”, aldus de viroloog.



Het reproductiegetal is een manier om te bepalen hoeveel andere mensen één besmette persoon gemiddeld aansteekt met het coronavirus. Officieel is dat nu nog altijd ‘maar’ 0,86, wat betekent dat honderd mensen die Covid-19 hebben opgelopen gemiddeld 86 anderen besmetten. Het kon niet anders dat de zogenaamde R-waarde op dit moment hoger dan 1 zou zijn, nu de besmettingscijfers weer de hoogte zijn ingegaan. Sciensano houdt voor de berekening ervan sterk rekening met het aantal ziekenhuisopnames en dat blijft voorlopig nog dalen. Vandaar de lagere inschatting. Maar Marc Van Ranst zei vanochtend al dat het reproductiegetal momenteel eerder op ongeveer 1,1 zou liggen. Of nog: 10 besmette personen geven het virus door aan gemiddeld elf anderen. Op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad vanmiddag bevestigde premier Wilmès dat de GEES haar had meegedeeld dat de R-waarde weer boven de 1 uitgestegen is. “De epidemie wint aan kracht, zij het zeer bescheiden. Dat is niet goed.”

“Dat is zeker niet geruststellend”, waarschuwde ook Van Ranst. Hij zei dat het getal voorlopig nog altijd wel laag is, maar hoopt toch dat “we niet vertrokken zijn” voor erger. “Daar moeten we allemaal ons best voor doen.”

Dagelijkse updates

Van Ranst herhaalde verder nog eens dat hij voorstander is van de vorige manier van informatie verschaffen over het virus aan de bevolking. Hij wil weer dagelijkse updates van het aantal nieuwe gerapporteerde gevallen. “Heel wat mensen begrijpen het concept van weekgemiddelde gewoon niet. De dagelijkse cijfers zijn een hulpmiddel om de mensen bij de zaak te houden.”

Zeker als het aantal nieuwe besmettingen per dag weer boven de honderd uitstijgt, vindt Van Ranst een dagelijkse rapportering nuttiger, met ook meer persconferenties.

