Premier Wilmès: "België staat klaar om Australië te helpen"

07 januari 2020

12u24

Bron: Belga 0 België staat klaar om Australië te helpen in de strijd tegen de bosbranden. Dat zegt premier Sophie Wilmès op Twitter.

Volgens Wilmès legt ons land via minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) "de nodige contacten met de bevoegde autoriteiten" en wil België "in deze tragische tijden solidair zijn met de Australische bevolking".

In ons land zijn al een aantal geldinzamelacties gestart voor Australië. WWF België zamelt op zijn website geld in voor de strijd tegen de “ecologische ramp” door de bosbranden. Veel Vlamingen willen ook de menselijke slachtoffers van de natuurbranden in Australië steunen, zegt Rode Kruis Vlaanderen. Op hun website staat een link naar de donatiepagina van het Australische Rode Kruis.