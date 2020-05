Premier Wilmès: “Afbouwen is ingewikkelder dan lockdown invoeren” LH

07 mei 2020

16u43

Bron: Belga 0 Premier Sophie Wilmès heeft begrip voor de teleurstelling van de marktkramers, die hun activiteiten nog niet meteen zullen kunnen hervatten. "De exit gebeurt stap voor stap. Elke nieuwe stap betekent opportuniteiten voor sommigen, maar niet voor iedereen", zei de premier in de Kamer.

Een nieuw vragenuurtje in de Kamer, dus ook een nieuwe rist vragen aan de eerste minister over de aanpak van de coronacrisis. Deze week stond daarbij de nieuwe versoepeling van de maatregelen centraal, die gisteren werd aangekondigd. Meest onverwacht en in het oog springend was de mogelijkheid tot contact met vier mensen.

"We beseffen dat een keuze moet worden gemaakt. We weten dat kiezen moeilijk is, maar we wilden tegelijkertijd deze mogelijkheid bieden", stelde premier Wilmès. "Maatregelen afbouwen is altijd ingewikkelder dan een lockdown opleggen". Ze beloofde dat de overheid zal blijven nagaan of het verder uitbreiden van het sociaal contact mogelijk is, maar dat zal niet voor 18 mei het geval zijn.

Die keuzes gelden dus ook voor de sectoren die opnieuw aan de slag mogen. De marktkramers vallen daar globaal niet onder. De premier begrijpt dat de marktkramers teleurgesteld zijn, "maar we kunnen niet het hele veld openen". Ze voegde er aan toe dat gemeenten zich nu voorbereiden op het openen van de winkels. Ook de markten heropenen, zou eveneens een bepaalde organisatie vergen, en daarvoor moeten gemeenten de nodige tijd krijgen.

Tweedeverblijvers

Vanaf 18 mei treedt er normaal gezien een nieuwe fase in de exitstrategie in, met mogelijke versoepelingen. Dat kan dan gaan over de markten, maar ook musea, dierenparken, begrafenissen en huwelijken. Barbara Pas (Vlaams Belang) en Jean-Marie Dedecker hekelden dat de premier met geen woord repte over de tweedeverblijvers. Dedecker kondigde aan dat hij als burgemeester van Middelkerke vanaf 18 mei geen enkele politiecontrole meer zal laten uitvoeren.

Kristof Calvo (Groen) vond het niet kunnen dat zij de tweedeverblijvers voorstellen als de absolute topprioriteit. "Als u militantisme aan de dag wil leggen, doe dat dan over de zorgverleners die op hun tandvlees zitten of over de sociale crisis".

Mondmaskers

Kritiek kwam er ook op de mondmaskers, met name dat die gratis maskers van de overheid nog een tijd op zich zullen laten wachten en dat ook grootwarenhuizen maskers mogen verkopen. Volgens Wilmès mochten grootwarenhuizen dat in het verleden ook al. Ze wees er op dat er vandaag geen tekort meer is op de markt. "De federale strategische stock beschikt over 40 miljoen maskers. En de distributiesector levert 5 miljoen maskers per week ten gunste van de federale of interfederale stock". De bestelde gratis maskers komen er misschien pas tegen het einde van de maand, maar de crisis zal nog een hele tijd duren, aldus Wilmès.

