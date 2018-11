Premier wil woede van ‘gele hesjes’ omzetten in “positief project” ttr

29 november 2018

17u58

Bron: belga 0 De regering heeft de boodschap van de gele hesjes gehoord, met de wil om "de woede om te vormen in een positief project". Dat verklaarde premier Charles Michel in de Kamer. Hij zei open te staan voor een gesprek met een "meer gestructureerde" beweging.

Het was de eerste keer dat de premier zich uitsprak over de beweging van de gele hesjes, die oorspronkelijk in Frankrijk manifesteerde uit protest tegen de gestegen dieselprijzen. De premier gaf toe dat hun acties een dagelijkse realiteit weergeven.

Nadat hij de actie van zijn regering opsomde over de verhoging van de koopkracht - denk aan de tax shift, de welvaartsenveloppe en het statuut van zelfstandigen - benadrukte de premier de moeilijkheid om de kosten van de klimaatverandering het hoofd te bieden. "Het geld komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Iemand moet betalen. Als het de bedrijven zijn, staan er potentiële banen op het spel", luidde het.

De premier zei te begrijpen dat de verlaging van de accijnzen op brandstof centraal staat in de eisenbundel van de gele hesjes. "We gaan binnen de regering bekijken wat de mogelijkheden zijn om een monitoring te organiseren en welke positieve maatregelen kunnen worden genomen." Michel bleef bewust voorzichtig, omdat er nog "verificaties" nodig zijn.

