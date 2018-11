Premier wil buitensporige energieprijzen verhinderen met “energienorm” Jan Segers

16 november 2018

00u00 0 De oplopende energiefactuur baart de regering zorgen. Premier Michel wil dringend werk maken van een energienorm naar het voorbeeld van de loonnorm. Om te vermijden dat elektriciteit veel duurder wordt dan in onze buurlanden, zoals nu, door onzekerheid over onze kerncentrales. "Graag voor de verkiezingen."

Is de regering-Michel sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober min of meer in lopende zaken tot de federale verkiezingen van 26 mei volgend jaar? Niet als het van de premier afhangt. Charles Michel dringt erop aan dat er alsnog een energienorm komt, zoals voorzien in het regeerakkoord.

"Het gaat niet op dat onze bedrijven en onze gezinnen door omstandigheden meer betalen dan in onze buurlanden", zegt Michel in een gesprek met onze krant. "Als regering willen we de controle over die factuur hebben. Vergelijk het met de wet op de loonnorm, bedoeld om te vermijden dat de handicap voor onze bedrijven te groot wordt als onze lonen te fel stijgen in vergelijking met Nederland, Duitsland en Frankrijk."

De onbeschikbaarheid van een aantal kerncentrales van Engie-Electrabel drijft de stroomprijzen op. De regering wil daar vat op krijgen en elke medespeler in de prijsvorming ter verantwoording en tot de orde kunnen roepen. Nog voor de verkiezingen van mei volgend jaar. "Dat zal niet makkelijk zijn", beseft Michel. "Maar minister van Energie Marghem (MR) en ikzelf willen daar nu snel vooruitgang in boeken. We gaan overleg plegen met Vlaanderen, Brussel en Wallonië en we willen zicht krijgen op de mechanismen die de prijzen beïnvloeden. Net zoals de loonnorm moet de energienorm ontsporingen vermijden."