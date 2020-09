Premier Sophie Wilmès: “Heel vlug striktere maatregelen nemen op bepaalde plaatsen” HAA

26 september 2020

10u13

Bron: Radio 1, De Tijd 14 Premier Sophie Wilmès noemt de snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus “zeer zorgwekkend”. Onder meer in Brussel zullen “heel vlug striktere maatregelen” moeten genomen worden. Dat verklaarde ze in ‘De ochtend’ op Radio 1.



Afgelopen woensdag, de dag van de Nationale Veiligheidsraad, was België nog een gele zone. De maatregelen die werden bekendgemaakt na afloop van de vergadering, werden in functie daarvan genomen, zegt Wilmès. Ons land is vandaag nog steeds een gele zone, maar niet meer overal. “We weten dat bepaalde plaatsen, zoals Brussel, geen gele zone meer zijn. Daar zullen heel vlug striktere maatregelen moeten genomen worden.”



De premier zit vandaag samen met de minister-presidenten “om te zien wat de methodologie is”. Gisteren vond er overleg met Celeval plaats, de evaluatiecel die de overheid bijstaat over haar coronabeleid. Het orgaan heeft toen gezegd dat het “vandaag geen bijkomende maatregelen vraagt”, maar dat dit “op heel korte termijn” wel nodig zal zijn.





Dit moet voorbereid worden en dat is precies wat we aan het doen zijn, aldus Wilmès.



Na de Veiligheidsraad van woensdag uitten verschillende experten hun ongenoegen. Een aantal van hen houdt dit weekend zelfs een zwijgstaking. Wilmès vindt het belangrijk dat er debat is over de maatregelen, maar ze betreurt de voortdurende kritiek die sommige experts geven, zegt ze dit weekend ook in een interview met De Tijd.

“Daarmee vertroebel je de boodschap.” Volgens Wilmès zou het helpen als die opiniemakers “de aandacht die ze krijgen, niet alleen gebruiken om kritiek te geven”, maar ook om bijvoorbeeld de boodschap over te brengen dat de afstandsregel erg belangrijk is. “We gaan er te makkelijk van uit dat iedereen zich daar bewust van is, maar dat is niet zo.”



