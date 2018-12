Premier overlegt hele weekend met fracties over begroting: “Bal ligt nu in hun kamp” LH

14 december 2018

12u32

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel is van plan om het hele weekend contacten te onderhouden "met alle democratische partijen" over de begroting. Dat valt te horen in zijn entourage. De premier verklaarde deze ochtend bij zijn aankomst op de Europese top in Brussel dat de "bal nu in het kamp van de fracties in het parlement ligt.”

"De premier zal het hele weekend hard voort werken om ervoor te zorgen dat de begroting goedgekeurd wordt. Hij zal verder contacten leggen met alle democratische partijen over het budget.”

De begroting voor volgend jaar moet donderdag gestemd worden in de Kamer. Maar omdat de oranje-blauwe coalitie van Michel geen meerderheid heeft in het parlement, en het standpunt van N-VA - die de begroting vanuit mee heeft uitgewerkt - nog onduidelijk is, is de goedkeuring allesbehalve een zekerheid.

"Ik heb de indruk dat het onverantwoordelijk zou zijn van wie de begroting heeft uitgewerkt, om ze daarna niet goed te keuren", zei Michel vrijdagochtend nog. “Dat is de verantwoordelijkheid van de partijen. De bal ligt niet meer in mijn kamp, maar in het kamp van de fracties in het parlement.”

Ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt kon vrijdag in De Ochtend nog geen duidelijkheid geven over de houding van zijn partij. “Vraag is of het geheel van de afspraken wordt uitgevoerd of niet”, zei hij. Volgens de N-VA’er is het moment van de waarheid dinsdag: de oppositie met N-VA heeft de premier afgelopen woensdag in een ordemotie gevraagd om tegen volgende week dinsdag naar het parlement te komen met een regeringsverklaring en om het vertrouwen van de Kamer te vragen.

“Veel steun van collega’s”

De premier kreeg gisteren op de Europese top naar eigen zeggen “veel steun van collega’s die ervaring hebben met minderheidsregeringen in eigen land”. “De helft van de landen hier aan tafel heeft een minderheidsregering. Dat is dus niet zo uitzonderlijk, maar het is geen traditie in België. Daarom heb ik ook gezegd dat het mogelijk is omdat het maar een paar maanden zou gelden, maar dat is een debat voor het Belgisch parlement.”