Premier Michel zou zich hebben ingezet voor onthouding over VN-migratiepact LVA

15 december 2018

00u35

Bron: De Morgen 0 In een interview met De Morgen zegt voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat premier Charles Michel (MR) zich heeft ingezet om de andere partijen te overtuigen van een onthouding bij de formele stemming van het migratiepact in New York. Het kabinet van Michel ontkent dat.

“Het hoogst haalbare compromis voor ons (N-VA; nvdr.) was een onthouding bij de stemming. Maar anderen wilden die stap niet zetten. Was dat dan zo moeilijk? Had het aan mij en de premier gelegen dan zou België zich onthouden hebben”, aldus Jambon in het interview van 14 december met De Morgen.

“De premier heeft kei hard gewerkt om de andere partijen (CD&V en Open VLD; nvdr.) te overtuigen van die uitweg. Uiteraard zou hij dan gezichtsverlies geleden hebben. Maar dan stond zijn regering nog wel overeind”, klinkt het.

Zowel het kabinet van Michel als van CD&V-voorzitter Wouter Beke spreken dat tegen. “De eerste minister heeft het migratiepact altijd gesteund, en was bereid om een interpretatieve verklaring aan de tekst toe te voegen. Een onthouding heeft daarentegen nooit op tafel gelegen”, zegt Barend Leyts, woordvoerder van Michel.

Steffen van Roosbroeck, woordvoerder van Beke, zegt dat “MR, Open VLD en CD&V altijd zij aan zij hebben gestaan in dit dossier. Premier Michel heeft ons er nooit van proberen te overtuigen dat België zich moest onthouden. Enkel bij N-VA is er sprake geweest van een onthouding”.