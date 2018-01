Premier Michel na heisa rond Francken: "Debat verdient nuance, geen karikaturen" SI

11u15

Bron: VRT NWS, Facebook 5 Photo News reageert premier Charles Michel op de heisa die twee weken geleden ontstaan is over de Soedanezen die vanuit België naar hun eigen land terugkeerden en daar gefolterd zouden zijn. "De regering hanteert al drie jaar een menselijke en kordate migratiepolitiek", schrijft hij. "De terugkeerpolitiek met betrekking tot Soedan is een gevoelig onderwerp dat om nuance vraagt. En ze verdient meer dan simplismen en karikaturen." In een uitgebreide Facebookpost

Het hele Soedan-verhaal bracht vooral staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in opspraak. Opvallend in het Facebook-bericht van de premier is dat hij Francken niet één keer bij naam noemt. "We veranderen niet van koers en houden vast aan een menselijke en kordate politiek. Met zin voor nuance en verantwoordelijkheid", schrijft Michel.