Premier Michel wil snel concrete maatregelen om duizenden vacatures in te vullen

30 mei 2018

11u51

Bron: Belga 18 Premier Charles Michel wil snel concrete maatregelen afspreken met de deelstaten om werkzoekenden naar de vele vacatures in ons land toe te leiden. Dat heeft de premier woensdag verklaard na afloop van het overlegcomité tussen de verschillende regeringen. De komende dagen zullen de verschillende voorstellen worden opgelijst in werkgroepen. Bedoeling is snel al concrete beslissingen te nemen, benadrukte premier Michel.

Het laatste kwartaal van 2017 telde ons land bijna 140.000 vacatures. Daarmee voert België het klassement aan binnen de eurozone. Binnen het overlegcomité onderkende elke regering deze morgen de nood om iets aan die situatie te doen. "Het is een rem op bijkomende potentiële groei", stelde premier Michel.

Voor de eerste minister geldt het dossier als een topprioriteit. Hij pleit daarom voor "stevige en duidelijke maatregelen", die tot stand moeten komen door "een goede, efficiënte samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten, met respect voor ieders bevoegdheden". Zelf heeft de premier het over een "arbeidsdeal", met maatregelen op de korte termijn en een permanente evaluatie, ook met de werkgevers. "Geen plan of grote verklaringen", verzekerde hij.

Korte termijn

De premier wil snel gaan. De komende dagen is het de bedoeling dat werkgroepen een oplijsting maken van de verschillende voorstellen. Een van de volgende vergaderingen van het overlegcomité zouden er dan concrete beslissingen kunnen worden genomen. Bronnen dichtbij de onderhandelingen spreken de hoop uit dat een en ander nog dit jaar in werking zou kunnen treden.

"We zijn einde mei 2018. Het heeft ook geen zin zaken op de lange baan te schuiven", bevestigde Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Hij gaf aan dat vandaag enkel akte is genomen van de nota die de federale regering voorlegde en dat het werk nog moet beginnen. Maar ook voor Bourgeois moeten er op korte termijn beslissingen worden genomen.

We zijn einde mei 2018. Het heeft ook geen zin zaken op de lange baan te schuiven Geert Bourgeois

Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hoopt dat de voorstellen uit de werkgroepen snel hun weg naar het overlegcomité kunnen vinden. "Iedereen erkent dat we met een belangrijk en urgent probleem zitten", luidde het. Peeters verwijst naar de noden binnen de zorgsector en naar de vacatures in de baggersector. Hij heeft ook een brief geschreven naar de sociale partners binnen de Groep van Tien om hen te wijzen op de paradox tussen enerzijds de groep werkzoekenden en anderzijds de vacatures. De werkgevers hebben aangegeven dat ze willen meewerken, aldus de vicepremier.

Vanuit de deelstaten kwamen er bijvoorbeeld voorstellen over de fiscale behandeling van premies die de gewesten voorzien voor hun arbeidsmarktbeleid. Premier Michel gaf eerder al aan dat hij een fiscale aanmoediging voor opleidingen naar knelpuntberoepen niet ongenegen is. Daarbij is het zaak de kostprijs, de timing en het potentiële effect te becijferen.

Loon op basis van productiviteit

Enkele wergevers kwamen al met eigen voorstellen om de openstaande vacatures in te vullen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stelt onder meer voor om de werkloosheidsuitkering in twee op te delen: een vast deel met een degressief verloop en een deel dat wordt toegekend in functie van heroriëntering naar en invulling van concrete knelpuntvacatures.

Het VBO stelt ook voor het loonbeleid beter af te stemmen op competenties en productiviteit, in plaats van anciënniteit. "Als ervaren werknemers minder duur worden, zullen ze sneller worden aangeworven", klinkt het. Ook economische migratie kan leiden tot het invullen van openstaande vacatures.

Ondernemersorganisatie Unizo pleit voor een systeem waarbij wie werkloos wordt binnen de eerste zes maanden maanden van zijn of haar werkloosheid een verplicht te volgen opleidingstraject krijgt aangeboden om opnieuw betere kansen te krijgen op de arbeidsmarkt.