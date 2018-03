Premier Michel wil internetreuzen "rechtvaardige belasting" laten betalen, andere regeringsleiders reageren verdeeld TTR

22 maart 2018

Bron: Belga 0 Amper 24 uur na het voorstel van de Europese Commissie om een nieuwe belasting op internetbedrijven in te voeren, staat het punt vandaag op de agenda van de Europese top. De staatshoofden en regeringsleiders zijn verdeeld over het principe, waardoor de eerste discussie "moeilijk" dreigt te worden. Dat zei premier Charles Michel voor aanvang van de top.

Met twee voorstellen wil de Europese Commissie het probleem aanpakken van grote internetbedrijven als Google en Facebook die in Europa veel winst maken, maar amper belastingen betalen. Het eerste voorstel voert op korte termijn een voorlopige belasting in, het tweede voorstel voorziet de introductie van een belasting op de plaats waar er sprake is van aanzienlijke interactie via digitale kanalen tussen het bedrijf in kwestie en zijn gebruikers. Het bedrijf hoeft daarvoor niet fysiek aanwezig te zijn in de lidstaat.

Op de Europese top zullen de 28 leiders voor het eerst van gedachten wisselen over de zaak. "Ik verwacht een moeilijke discussie", zei premier Michel. "Als we meer steun willen geven aan onze bedrijven, kmo's en zelfstandigen, moet iedereen een rechtvaardige bijdrage betalen." Veel internetbedrijven boeken aanzienlijke meerwaarden in de EU, het is niet meer dan legitiem dat ze belastingen betalen, betoogt Michel. Dat de internetreuzen vandaag maar weinig belastingen betalen, is volgens de premier niets minder dan een vorm van "fiscale zelfmoord".

Vrees

Ook de Franse president Emmanuel Macron is voor het Commissievoorstel, maar andere landen zijn meer terughoudend. Ierland en Luxemburg vrezen voor de blijvende aanwezigheid van buitenlandse techbedrijven op hun grondgebied, Duitsland is kritisch voor de timing van het voorstel. Zal het feit dat vooral Amerikaanse bedrijven de taks moeten betalen, niet de toorn van de Amerikaanse president Donald Trump opwekken?

De Europese leiders discussiëren op hun top ook over het bredere handelsbeleid van de EU. Het is in die zin uitkijken naar de bekendmaking door Trump van de landen die buiten de nieuwe importheffingen op staal en aluminium vallen. De EU zou een uitzondering krijgen, maar zeker is dat nog niet. Volgens Macron maakt Trump om 22 uur Belgische tijd bekend of hij Europa ontziet. De Amerikaanse handelsgezant Robert Lightizer zei vanmiddag dat de EU alvast voorlopig vrijgesteld zou zijn van de verhoogde heffingen.