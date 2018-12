Premier Michel: “Wie vervroegde verkiezingen wil, moet motie van wantrouwen indienen” JVH TMA

12 december 2018

14u32 44 Op vraag van de oppositie kwam premier Charles Michel vanmiddag naar de plenaire vergadering van de Kamer. Daar kregen parlementsleden de kans om hem vragen te stellen over de nieuwe samenstelling van de federale regering , nu N-VA er geen deel meer van uit maakt.

Omdat N-VA afgelopen weekend uit de federale regering stapte, moet premier Charles Michel (MR) verder met een minderheidsregering. Dat werpt heel wat vragen op. Daarom kwam Michel speciaal een dag vroeger naar de plenaire vergadering dan gebruikelijk is. De centrale vraag: komt het volgende week tot een vertrouwensstemming over de nieuw samengestelde ploeg?

Premier Michel laat verstaan dat eventuele vervroegde verkiezingen een risico vormen op “langere periode van instabiliteit”. De optie van een regering in lopende zaken zou voor “immobilisme” zorgen. Daarom pleit hij voor een tussenweg: een minderheidsregering die samenwerkt met het parlement. CD&V, Open Vld en MR volgen de premier daarin.

N-VA wil dat Michel echter zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft. “Wij willen weten welk project we al dan niet steunen of bekampen”, aldus fractieleider Peter De Roover. “U kan moeilijk verwachten dat de bedrogen echtgenote daags na de one night stand voor het ontbijt zorgt.” Ook de oppositie is niet opgezet met de onduidelijkheid. “Als u de democratie echt waardeert, dan vraagt u een vertrouwensstemming: de sleutel ligt niet bij de oppositie, maar in uw handen”, klinkt het bij sp.a. Volgens Groen is een motie van vertrouwen “onafwendbaar” en moet de regering een keuze maken tussen N-VA of de steun van de andere fracties in het parlement. “U kan alleen maar het regeerakkoord openbreken en met het parlement op zoek gaan naar nieuwe doorbraken.”

Intussen is de zitting over de politieke toestand geschorst. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) wil dat de conferentie van voorzitters zich uitspreekt over de ontvankelijkheid van ordemoties die verschillende oppositiepartijen hebben ingediend.