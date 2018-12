Premier Michel vraagt parlement zich uit te spreken over pact, Groen en sp.a steunen premier KVE

Bron: Belga 4 Premier Charles Michel zal het parlement vragen zich uit te spreken over het VN-migratiepact en zal de uitkomst daarvan op de VN-bijeenkomst van volgende week in Marrakesh communiceren. Dat heeft de premier vanavond bekendgemaakt, na bilaterale gesprekken met de drie Vlaamse vicepremiers, tijdens een persconferentie in de Lambermont.

Daar haalde hij ook vlijmscherp uit naar de campagne van N-VA tegen het pact. Het ziet er dus naar uit dat ons land zich achter het pact zal scharen, omdat in het parlement enkel N-VA en Vlaams Belang tegen zijn. Dat betekent een wisselmeerderheid. N-VA had er eerder mee gedreigd dat een wisselmeerderheid het einde van de regering zou betekenen. Dat gold ook voor een reis van de federale regering naar Marrakech.

“Het parlement is het huis van de democratie. Ik vind dat iedereen, ook in de meerderheid, respect voor de keuze van het parlement moet tonen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid”, zei de premier.

Michel sprak voorafgaand aan zijn mededeling met N-VA-vicepremier Jan Jambon. Diens partij blijft zich verzetten tegen het pact, terwijl de andere coalitiepartners de tekst willen goedkeuren, eventueel met een verduidelijkende nota. Eerder op de dag passeerden ook de vicepremiers van CD&V en Open Vld, Kris Peeters en Alexander De Croo, bij de premier.

Michel had eerst een bijeenkomst van het kernkabinet voorzien, maar die werd uitgesteld na de lancering van een campagne door N-VA. “We hebben kennis genomen van een campagne van één politieke partij inzake migratie. In mijn ogen is het een onaanvaardbare, schandalige en onwaardige campagne”, laakte de premier.

Nadien overliep hij de chronologie van de totstandkoming van het pact, en de rol die de minister van Veiligheid Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) daarin hebben gespeeld, tot er plots reserves opdoken bij N-VA, in navolging van Oostenrijk. Ondertussen had de premier al voor de Verenigde Naties de steun van ons land toegezegd.

“Onwaarheden”

Hij benadrukte ook dat er veel “onwaarheden” over dat pact worden verkondigd. Zo wees de premier erop dat het pact niet bindend is en elk land zijn soevereiniteit behoudt, dat het pact een onderscheid maakt tussen reguliere en niet-reguliere migratie, dat het niet haaks staat op het regeringsbeleid rond gesloten centra, net zomin als het zou indruisen tegen het beleid rond gezinshereniging.

De premier verklaarde dat hij in de kern heeft voorgesteld een ‘explanation of vote’ op te stellen, met dezelfde elementen als onze buurlanden hanteren om het pact goed te keuren. N-VA verzette zich daar echter tegen. Daarom besliste de premier de beslissing aan het parlement te laten en die beslissing persoonlijk in Marrakech te communiceren. “Een woord is een woord”, verwees Michel naar zijn eerdere toezegging en de geloofwaardigheid van ons land op de internationale bühne. “Een woord van ons land heeft waarde”.

Groen: ““In parlement ligt alles op tafel voor duidelijk mandaat premier”

Groen-Kamerlid Kristof Calvo is tevreden dat premier Charles Michel “stilaan beseft dat de oplossing voor het VN-migratiepact in het parlement ligt”. Dat zegt hij kort na de aankondiging van de premier dat hij het parlement zal vragen zich over het pact uit te spreken, om vervolgens dat standpunt te communiceren op de VN-conferentie in Marrakech volgende week. “Alles ligt op tafel voor een duidelijk mandaat voor de premier”, zegt Calvo.

De commissie Buitenlandse Zaken van het parlement komt morgen om 10 uur opnieuw bijeen om zich te buigen over twee resoluties om het migratiepact goed te keuren. Een tekst is van de hand van Ecolo/Groen, de andere van cdH. “De oplossing ligt binnen handbereik in het parlement”, zegt Calvo vanavond. Op de vraag of er een wisselmeerderheid zal gevonden worden voor een van de resoluties, antwoordt Calvo dat “heel wat fracties de teksten steunen”.

“Wij zijn tevreden dat de premier stilaan beseft dat de oplossing in het parlement ligt”, verwoordt Calvo het standpunt van zijn Ecolo/Groen-fractie. “Anderen willen met vuur spelen, maar wij willen de impasse mee helpen oplossen.” Het allerbelangrijkste, aldus nog Calvo, is dat België met een duidelijke oplossing naar Marrakech trekt.

Kitir: “Sp.a wil premier steunen in parlement”

Sp.a biedt de premier haar steun aan voor een wisselmeerderheid in het parlement. Dat zegt Kamerfractieleidster Meryame Kitir. “Wij steunen het migratiepact van begin af aan en als de premier nu steun zoekt buiten de meerderheid, dan gaan wij dat ook doen.”

De federale regering heeft er een bewogen dag op zitten, zeker nadat N-VA deze middag een campagne lanceerde tegen het VN-migratiepact. “Een ongezien politiek schouwspel”, zegt Kitir. “Dat was politiek theater op de kap van de mensen, en een bestuurspartij onwaardig.”