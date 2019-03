Premier Michel vindt brexituitstel geen goed idee: “Ik heb meer en meer de indruk dat het een slecht feuilleton wordt” IVI ADN

14 maart 2019

16u59

Bron: AP, Belga 0 In het Britse Lagerhuis wordt straks opnieuw gestemd. De parlementsleden kunnen deze keer hun stem uitbrengen over onder meer een uitstel van de brexit. Onze premier Charles Michel ziet zo’n uitstel alvast niet zitten. “We hebben niet meer tijd nodig, maar wel een beslissing”, zo zei hij eerder vandaag. Een uitstel kan enkel nuttig zijn als de Britten duidelijk maken waar die extra termijn voor moet dienen, verklaarde Michel later op de dag in de Kamer.

“Ik heb meer en meer de indruk dat de brexit een slecht feuilleton wordt”, aldus de premier tijdens het wekelijkse vragenuurtje van vier fracties over de alweer nieuwe wending die de brexit deze week heeft genomen. Straks buigen de parlementsleden in Westminster zich over de vraag of er uitstel moet komen voor de brexit. Die zou normaal gezien eind deze maand ingaan.

Voor premier Michel kan uitstel enkel zinvol zijn “als het gemotiveerd is, als er een nieuw element komt of als er verduidelijkingen komen”. Hij vraagt ook dat het Britse parlement meer duidelijkheid verschaft.



De eerste minister betreurde ook de resultaten van de stemmingen van de voorbije dagen. Het voorstel dat dinsdag op tafel lag, na het overleg tussen de Britse premier Theresa May en de Europese Unie, bevatte immers extra garanties.

Als het Britse parlement voor 20 maart de deal toch nog zou goedkeuren, dan zal de regering de exit uit de EU eenmalig uitstellen tot 30 juni om zo de wetgeving op punt te kunnen zetten. Als de deal wordt afgekeurd, dan is er nog een langer uitstel nodig. Onze eigen premier krijgt dus liever nu duidelijkheid van de Britse autoriteiten.

Geraak je niet meer wijs in het hele Brexit-kluwen? Check ons ‘Brexicon’ voor een heldere verklaring van alle termen.

