Premier Michel vertrokken naar Marrakesh, organisaties vragen De Block opvangplaatsen te heropenen

09 december 2018

De Zweedse coalitie heeft zijn tanden stukgebeten op het VN-migratiepact. In een verklaring stelde premier Charles Michel gisterenavond dat N-VA uit de regering stapt en dat er verder wordt gegaan met een minderheidsregering. Vandaag is de premier naar Marrakesh vertrokken om morgen het migratiepact “in naam van de regering en van België” goed te keuren. In de regering-Michel II zijn de ogen vooral gericht op Maggie De Block, die opnieuw minister van Asiel en Migratie wordt. Vluchtelingenorganisaties vragen dat ze opvangplaatsen heropent. Een overzicht van een bewogen dag.