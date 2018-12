Premier Michel verdedigt migratiepact in Marrakesh: "Mijn land zal aan de goede kant van de geschiedenis staan” KG SPS

10 december 2018

10u18

Bron: Belga 324 Op de VN-conferentie in Marrakesh is deze voormiddag het omstreden migratiepact formeel goedgekeurd. Ook premier Charles Michel was er aanwezig om het pact te steunen. “Mijn land zal aan de goede kant van de geschiedenis staan”, verdedigde hij het pact in een speech.

In de Marokkaanse stad Marrakesh vindt vandaag en morgen de internationale conferentie plaats waarin landen hun politieke engagement bevestigen ten opzichte van het veelbesproken VN-migratiepact (voluit het ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’). “Dit moment is het geïnspireerde resultaat van inspanningen”, aldus VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bij de opening van de top. “We mogen niet bezwijken aan de schrik of aan foute verhalen over migratie.”



Hij veroordeelde de “talrijke leugens” die over dit akkoord verspreid worden. Guterres omschreef het pact als een “stappenplan om leed en chaos te vermijden, maar ook om strategieën en samenwerking mogelijk te maken”.

Verzet

In zijn speech voor de conferentie verdedigde premier Michel het migratiepact. Hij erkende dat hij af te rekenen kreeg met politieke moeilijkheden, maar dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door zich naar het parlement te richten. “Dat heeft zich met een grote meerderheid uitgesproken voor dit pact”, aldus Michel. “Mijn land zal aan de goede kant van de geschiedenis staan.”

Meer dan honderdvijftig landen zijn vertegenwoordigd op de top. Zowat honderd van die landen, waaronder uiteindelijk dus ook België, stuurden een minister of staatssecretaris. De stemming rond het pact volgt op 19 december in New York. De afgelopen weken ontstond in verschillende Europese landen verzet tegen het pact waarover de voorbije twee jaar onderhandeld werd. In België viel zoals bekend de regering over de discussie.

