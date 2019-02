Premier Michel roept op onderhandelingen te hervatten: “Er is geen alternatief. Staking lost niets op” HA

13 februari 2019

11u30

Bron: Belga 2 Een nationale staking legt vandaag ons land plat. De belangrijkste doorn in het oog van de stakers is de “magere” loonmarge van 0,8 procent. Premier Charles Michel (MR) betreurt de acties. Hij hoopt dat de sociale partners alsnog een akkoord kunnen bereiken en roept op vanaf morgen de onderhandelingen te hervatten.

“Er is geen alternatief”, zegt de eerste minister, die benadrukt dat sociale rust in het belang van iedereen is. Hij vindt dat een staking niets oplost en bedankt iedereen die vandaag aan de slag is gegaan. "Vorige keer hebben vakbonden en werkgevers ook een akkoord gesloten. Er is geen enkele reden waarom dat nu uitgesloten is", zegt hij.

Michel stelt dat zo'n akkoord ook belangrijk is voor het optrekken van de laagste uitkeringen. De welvaartsenveloppe die de regering daarvoor heeft voorzien, bedraagt dit jaar 354 miljoen euro en volgend jaar 716 miljoen euro.

Hét pijnpunt voor de stakers is de loonmarge van 0,8 procent, die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven naar voren heeft geschoven op basis van de hervormde loonnormwet. De premier merkt op dat daar ook de automatische indexering bovenop komt. "Daardoor bedraagt de effectieve loonstijging 4,6 procent".

LEES OOK. Pinokkiotest: stijgt onze koopkracht minder snel dan de economische groei?

Effectieve loonstijging bedraagt 4,6 procent Premier Charles Michel (MR)

Peeters gelooft in akkoord met 0,8% loonnorm

Ook ontslagnemend minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vindt de staking een spijtige zaak, maar hij is ervan overtuigd dat de sociale partners met een loonmarge van 0,8 procent kunnen onderhandelen en tot een akkoord komen.

De minister hoopt dat vakbonden en werkgevers verantwoordelijkheid aan de dag leggen en verder proberen te onderhandelen over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA), zo zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Peeters staat achter de hervormde loonnormwet, omdat die een kader biedt waaraan zowel de sterke als zwakke sectoren zich moeten houden. Bovendien vermijdt die dat een regering na een aantal jaren moet tussenkomen omdat de loonhandicap met de buurlanden te sterk is opgelopen. Volgens de CD&V’er werd bij het vorige IPA ook al van die wet gebruik gemaakt.

“Ik ga ervan uit dat die 0,8 die nu op tafel ligt, wanneer men daarover onderhandelt, tot een aanvaardbare marge kan komen, zowel langs werknemers- als werkgeverskant”, aldus de minister.

Sp.a en Groen: “Oude wet herstellen”

Sp.a en Groen willen dat de oude loonnormwet hersteld wordt. “De nieuwe loonwet (die onder de regering-Michel het levenslicht zag, nvdr.) fnuikt de ruimte voor een echt loonoverleg en laat nauwelijks marge aan de onderhandelingen”, zeggen Groen-Kamerleden Kristof Calvo en Evita Willaert.

De hervorming van de regels kwam er vooral om de loonhandicap met onze buurlanden onder controle te houden. Maar volgens de groenen is het een “wet van collectieve verarming” geworden. “Laat ons al beginnen met de nieuwe wet in te trekken en de oude wet te herstellen”, aldus Calvo.

Daarnaast pleiten de groenen voor een hoger minimumloon. “De koopkracht van wie een minimumloon heeft, is de laatste acht jaar achteruit gegaan”, voert Willaert aan. “Het is dringend tijd voor een hoger minimumloon, zodat mensen die werken, niet langer in armoede terecht kunnen komen”.

De nieuwe loonnormwet is wet van collectieve verarming geworden Groen