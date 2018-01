Premier Michel: "Francken heeft niet volledige waarheid verteld, maar ook niet gelogen" Astrid Snoeys

09u40

Bron: VRTNWS, RTBF 165 BELGA Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en premier Charles Michel (MR). "Theo Francken heeft niet de volledige waarheid verteld, maar hij heeft ook niet gelogen." Dat vindt premier Charles Michel, die in een interview met RTBF terugkwam op de Soedan-kwestie. Daar benadrukte hij: "Het belangrijkste is dat er geen repatriëringen meer zijn naar Soedan tot het onderzoek duidelijkheid brengt."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kwam de voorbije weken zwaar onder vuur te liggen. Niet enkel omdat Soedanezen mogelijk gefolterd zijn bij hun repatriëring, waardoor de vluchten naar Soedan voorlopig werden opgeschort. Ook omdat hij niet volledig eerlijk was tegenover zijn premier. Volgens Francken "stonden er sowieso geen repatriëringen meer gepland tot het einde van augustus", maar later kwam de staatssecretaris te weten dat er wel nog één vlucht gepland was, die Francken vervolgens liet annuleren. In de media verklaarde hij dat hij "zijn communicatielijn bleef aanhouden om geen aanzuigeffect te creëren".

De voorbije weken werd er druk gediscussieerd of de aanpak van Francken voldoende reden was voor een ontslag. In het RTBF-programma Matin Première stelt premier Michel nu dat Francken "niet de volledige waarheid heeft verteld", maar dat hij ook niet heeft gelogen, zo schrijft de VRT. "Toen hij me vertelde dat er geen repatriëringen meer gepland stonden was hij niet volledig", zei premier Michel. "Maar dit heeft geen politieke impact. Het belangrijkste is dat er geen repatriëringen meer zullen zijn naar Soedan tot het onderzoek duidelijkheid brengt." Premier Michel hoopt tegen eind januari de resultaten van het onderzoek te hebben, al is dat volgens sommigen te optimistisch.

Hoogspanning

De Soedan-kwestie heeft de voorbije weken voor hoogspanning gezorgd binnen de regering, maar de crisis lijkt nu enigzins bezworen. Of toch niet?