Premier Michel pleit voor meer wederzijds begrip: "Oorlogen zijn gevoed door misverstanden" TK

31 januari 2018

13u42

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel heeft vanmorgen voor studenten in Moskou gepleit voor meer wederzijds begrip tussen de volkeren. "Om vooruitgang te boeken rond universele waarden, moet er meer wederzijds begrip zijn tussen de volkeren. Oorlogen worden gevoed door misverstanden", zei Michel aan de economische hogeschool van de Russische hoofdstad.

De Belgische premier had het bij de studenten vooral over de Europese Unie. Die staat met de Brexit voor grote veranderingen. De EU moet ook uitdagingen als de situatie in Oekraïne en de migrantencrisis het hoofd bieden, wat niet altijd evident is.

"Europa was vroeger vaak verlamd door de unanimiteitsregel, die het beslissingsproces vertraagde. Ik heb de beweging voor een Europa met verschillende snelheden in gang gezet", zei Michel. Bedoeling is om met een aantal kernlanden vooruitgang te boeken, zonder de consensus af te wachten.

De toekomst van de EU en België ligt in hun capaciteit om strategische partnerships af te sluiten met buurlanden, zoals Rusland, zei Michel. De Belgische premier ontmoet later vandaag ook de Russische president Vladimir Poetin.