Premier Michel: "Parlement krijgt inzage in studie over kernuitstap, energiepact nog dit jaar" ep

22 februari 2018

15u31

Bron: Belga 0 De federale regering zal de nieuwe studie over de kernuitstap overmaken aan het parlement en aan de deelstaten. Dat heeft premier Charles Michel vandaag gezegd in de Kamer. De premier herhaalde dat de regering dit jaar nog beslist over het energiepact.

De regering bestelde de bewuste studie nadat N-VA op de rem ging staan in de discussie over het energiepact. De Vlaams-nationalisten vrezen voor de bevoorradingszekerheid en de energieprijs als de kerncentrales daadwerkelijk in 2025 sluiten.

15 euro per gezin

In een interview zei minister van Energie Marie Christine Marghem deze week dat de kernuitstap elk gezin 15 euro per jaar zou kosten, zonder btw. Ze baseerde zich daarvoor op de nieuwe studie. Elke fractie in het parlement, op de MR van Marghem na, wou inzage in die studie, maar de minister wou woensdag het rapport pas vrijgeven als het debat binnen de regering was afgerond.

Verdere analyse

Die inzage komt er nu toch. De studie lag samen met andere studies (van PWC en van het Planbureau) vandaag op de tafel van het kernkabinet. De komende weken zal de regering alle gegevens verder analyseren. De premier heeft alvast gevraagd om alle gegevens over te maken aan het parlement en aan de deelstaten.

Michel wil zo snel mogelijk een beslissing over een energiepact, in elk geval nog dit jaar, zei hij na vragen van Karin Temmerman (sp.a), Kristof Calvo (Groen) en Karine Lalieux (PS).