Premier Michel overlegt met Kamervoorzitter over verlenging werkzaamheden FVI

10 maart 2019

12u33

Bron: Belga 2 Premier Charles Michel pleegt volgende week overleg met Kamervoorzitter Siegfried Bracke over de werkzaamheden in het parlement de komende weken. Dat werd zondag vernomen bij de woordvoerder van de eerste minister. Normaliter worden Kamer en Senaat veertig dagen voor de verkiezingen ontbonden, maar er gaan stemmen op om dit jaar van die regel af te wijken.

"De premier zal de Kamervoorzitter volgende week ontmoeten om te zien wat het parlement zelf wil. Met een minderheidsregering is dat logisch", aldus de woordvoerder van premier Michel.

Het is een opmerkelijke paradox. Sinds de val van de regering en de periode van lopende zaken, zijn de werkzaamheden in de Kamer allerminst stilgevallen. Er liggen nog enkele dossiers op de plank, zoals bijvoorbeeld de bijzondere klimaatwet en het vergoedingsmechanisme voor de bouw van gascentrales.

Maar als de traditie wordt gerespecteerd, dan zou de Kamer binnen minder dan een maand de deuren sluiten. Veertig dagen voor de verkiezingen - op 26 mei - worden Kamer en Senaat immers ontbonden, halfweg april dus. Dat is midden in de paasvakantie, die op 6 april van start gaat, wanneer de Kamer traditioneel eveneens in reces gaat. Op 4 april zou de Kamer dus de laatste keer plenair samenkomen.

Daarom gaan er dit keer stemmen op om nog een tijdje door te werken.

Kamervoorzitter Bracke liet al verstaan dat hij daarover overleg zou plegen met de verschillende fracties. Het is ook gissen naar een lijst met artikelen uit de Grondwet die voor herziening vatbaar worden verklaard. Normaal gezien keuren de regering, de Kamer en de Senaat zo'n lijst goed, waarna het parlement formeel wordt ontbonden. Maar het is afwachten of er deze keer een lijst komt en hoe die er precies zal uitzien.

