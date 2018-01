Premier Michel over uitspraken De Wever: "Chantage maakt geen indruk" Redactie

08u00

Bron: VTM Nieuws, Bel RTL 9694 Premier Charles Michel. Premier Charles Michel (MR) is "niet onder de indruk" van "de chantage" van meerderheidspartij N-VA. Dat zegt hij op de Franstalige radiozender Bel RTL. De premier reageert daarmee op N-VA-voorzitter Bart De Wever, die gisteren verklaarde dat zijn partij uit de regering stapt als staatssecretaris Theo Francken ontslag zou moeten nemen. "Ik laat mijn agenda niet dicteren."

Als de meerderheidspartijen aansturen op het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), dan zal de partij N-VA uit de regering stappen. Dat zei partijvoorzitter Bart De Wever gisteren aan VTM NIEUWS. "Ik sta achter Francken en laat hem niet vallen. In geen geval."

Niet onder de indruk

"Die chantage maakt geen indruk op mij", reageert de premier nu op Bel RTL. "Ik laat mijn agenda niet dicteren. Niet door de oppositie, maar ook niet door een meerderheidspartij." De premier wijst er op dat er een onderzoek loopt naar de getuigenissen van de Soedanezen, die verklaarden dat ze gefolterd zijn eens ze teruggestuurd werden. "Ik wacht op de resultaten daarvan."

"Wanneer die evaluatie heeft plaatsgevonden kan iedereen in eer en geweten een politieke afweging maken", ging premier Michel voort. Nog volgens de eerste minister gaat het onderzoek in hoofdzaak niet over het eventuele ontslag van staatssecretaris Francken, maar moet het helpen nagaan hoe lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst.

De premier laakte ook de "provocaties" van Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V), die gisteren stelde dat de eerste minister de handpop van de N-VA was geworden. "Het dossier migratie en asiel verdient beter dan de ruzies tussen ego's, kleine of grote", reageerde premier Michel. Hij herinnerde aan het engagement van zijn regering om "onze grenzen op een humane manier te beschermen" en met respect voor de Europese en internationale verplichtingen op het vlak van migratie.

De premier verklaarde nog achter "alle beslissingen" te staan "die tot vandaag werden genomen op het vlak van asiel en migratie". "Ik sta achter die vastberadenheid (in het terugkeerbeleid) met een erg grote waakzaamheid voor het respect voor de Europese en internationale verplichtingen". Hij merkt op dat het merendeel van de andere Europese landen samenwerkt met Soedan, net zoals de VN-agentschappen, en repatriëringen naar Soedan organiseert"

Kris Peeters: "Ze spelen met vuur"

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) waarschuwt dat wie de regering nu zo willen laten vallen, met vuur speelt. "Diegenen die spelen met vervroegde verkiezingen" wijst minister Peeters op de economische groeicijfers en de jobcreatie. "De federale regering moet hard doorwerken en ik zal mijn steentje bijdragen", verklaarde de CD&V'er in De Ochtend op Radio 1.

Peeters vindt dat er "heel veel perceptie" wordt gecreëerd in het dossier. Hij herinnert eraan dat het kernkabinet heeft beslist om een onderzoek te laten uitvoeren naar de eventuele folteringen en dat staatssecretaris Francken en N-VA-vicepremier Jan Jambon daarbij aanwezig waren. Peeters vindt dat de resultaten van dat onderzoek afgewacht moeten worden en dat daar de nodige gevolgen aan moeten worden gegeven, al benadrukt de vicepemier niet op die conclusies te willen vooruit lopen.

Photo News "De federale regering moet hard doorwerken en ik zal mijn steentje bijdragen", verklaarde Kris Peeters in De Ochtend op Radio 1.

Groen: "Charles Michel doet dienst na verkoop van N-VA"

"Charles Michel hangt in de touwen", zegt Jean-Marc Nollet, fractieleider van de groenen in een interview met Le Soir. Hij reageert zo op de mededeling van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij vertrekt uit de regering als staatssecretaris Francken zou moeten opstappen.

"Het energiepact, Soedan en nog een paar andere dossiers: telkens weer is Charles Michel aan handen en voeten gebonden. Er is geen manoeuvreerruimte, de N-VA legt inhoud en ritme op", zegt Nollet.



"De rol van Charles Michel beperkt zich vandaag tot die van dienst na verkoop van de N-VA. De partij dicteert de wet, nadien communiceert de premier en rechtvaardigt hij", fulmineert de oud-minister. "Hij moet zich herpakken", klinkt het advies aan Michel.

Photo News Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): "Charles Michel hangt in de touwen."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stond de voorbije weken in het oog van de storm naar aanleiding van de Soedankwestie. Maar wat voorzitter Bart De Wever betreft, staat de positie van Francken niet ter discussie, ook niet als uit onderzoek zou blijken dat de Soedanezen toch mishandeld werden. “Ik twijfel niet aan Theo Francken. Vandaag niet, morgen niet en ook overmorgen niet”, zegt De Wever daarover aan VTM Nieuws.

De Wever verdedigde het beleid van Francken. "Als ze morgen zeggen dat we niemand meer mogen terugsturen naar een land waar het slechter is dan hier, en waar je potentieel wel eens slecht behandeld zou kunnen worden, dan kan je niemand meer terugsturen en dan heb je de facto open grenzen. En dan zullen wij het enige land in Europa zijn in die situatie. Alle andere landen sturen Soedanezen ook terug."

'Ik twijfel niet aan Theo Francken. Vandaag niet, morgen niet en ook overmorgen niet' Bart De Wever (N-VA)

"Het is genoeg geweest"

Moesten de regeringspartijen tóch aansturen op het ontslag van Francken, is het voor Bart De Wever een uitgemaakte zaak. Het is een regering met Theo Francken, anders een regering zonder N-VA. De Wever vindt verder dat de partijvoorzitters hem maar gewoon moeten bellen als ze een probleem hebben met Francken, in plaats van hun zegje te doen in de media. “Ze hebben mijn telefoonnummer. Als ze écht een probleem hebben, dan kunnen ze mij bellen. Maar als het alleen is om een opinie in de media te uiten, dan boeit het mij niet meer."

Uiteindelijk heeft de staatssecretaris volgens De Wever enkel maar de wet toegepast. "Het is een heel moeilijke bevoegdheid, ook menselijk. Als er dan eventueel iets fout zou kunnen gegaan zijn gaat de rest in je rug schieten, zelfs vanuit de eigen meerderheid. Het is genoeg geweest."

Medialaan

Calvo: "De Wever zet Michel verder in zijn hemd"

Oppositielid Kristof Calvo (Groen) vindt dat premier Charles Michel (MR) De Wever moet terugfluiten. "Het lijkt erop dat er maar één wet geldt: die van de N-VA. Dat is een angstwekkende invulling van democratie", klinkt het.

"Volgens de N-VA is het onderzoek naar de kwestie Soedan van geen belang. Dat was nochtans een regeringsbeslissing", zegt Calvo. Groen wil zo snel mogelijk uitleg krijgen van de premier. "De Wever zet Michel verder in zijn hemd. Voor zover hij nog een hemd aanhad. Het is ongezien dat een partijvoorzitter de premier zo negeert. Dit is een regeringscrisis."

'Dit is een regeringscrisis' Kristof Calvo (Groen)

Een regeringsbron zegt echter dat het onderzoek dat de regering heeft gevraagd niet bedoeld is om staatssecretaris Theo Francken vrij te pleiten of te veroordelen voor een eventuele verantwoordelijkheid voor het lot van Soedanezen na hun uitwijzing. De regering wil door het onderzoek lessen kunnen trekken uit de manier waarop de terugzendingen worden gedaan, rekening houdende met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat artikel verbiedt onmenselijke en vernederende behandelingen. De resultaten van het onderzoek binden volgens de bron de hele regering, aangezien het beleid van de staatssecretaris door de voltallige regeringsploeg werd bepaald.

BELGA Kristof Calvo (Groen).

Rutten: "Wij werken verder"

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft in een tweet gereageerd op de oplopende spanningen in de federale regering. "Wie zoals wij een eigen, positieve koers vaart, laat zich niet opjagen of chanteren", aldus Rutten. "De liberale regering van @CharlesMichel levert prima werk: de economie draait, er komen jobs bij, belastingen gaan omlaag. Wij werken verder. Dat is wat mensen van ons verwachten. #verderwerken".

BELGA Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten reageerde vandaag met een tweet op de politieke spanningen.