Premier Michel organiseert volgende week brexit-ministerraad: “We moeten klaar zijn voor alle scenario's” TVC

22 maart 2019

10u49

Premier Charles Michel organiseert volgende week een thematische ministerraad om te verzekeren dat België klaar is voor alle brexit-scenario's. Dat heeft hij vandaag aangekondigd op de tweede dag van de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel.

"We zijn niet blind. We weten dat er een risico bestaat op een no deal. Dat betekent dat we klaar moeten zijn voor alle opties. Ik ben van plan om volgende week een thematische ministerraad te organiseren in het kader van de brexit om zekerheid te hebben dat we ook in België klaar zijn voor alle opties", verklaarde Michel.

Bedoeling is dat de regering van lopende zaken een evaluatie gaat maken van de uitvoering van de noodmaatregelen die de voorbije maanden zijn genomen om het land voor te bereiden op een ongeordend Brits vertrek uit de Europese Unie. Zo zijn de douanediensten en het Federaal Voedselagentschap volop extra medewerkers aan het aanwerven.

Uitstel

Gisteren besloten Michel en de andere Europese leiders in te stemmen met het Britse verzoek om uitstel. Zo wordt vermeden dat de Britten op 29 maart zonder wederzijdse afspraken uit de EU donderen, maar daarmee is het risico niet geweken. Het kan op 12 april alsnog gebeuren indien het Brits parlement het echtscheidingsakkoord volgende week opnieuw afwijst en de Britten geen langer uitstel wensen.

De 27 lidstaten hopen dat het mogelijk is om nauwe betrekkingen met het VK te blijven houden, maar meer dan ooit ligt die verantwoordelijkheid in het kamp van het Britse parlement Charles Michel

"Dit wordt misschien wel de laatste kans voor het Britse parlement om duidelijk te zeggen wat het wil voor de toekomst", begroette Michel een "rationeel" besluit van de Europese leiders. "De 27 lidstaten hopen dat het mogelijk is om nauwe betrekkingen met het VK te blijven houden, maar meer dan ooit ligt die verantwoordelijkheid in het kamp van het Britse parlement."

Beperkt vertrouwen

Westminster heeft de deal al twee keer met ruime meerderheid afgeschoten. Het vertrouwen in een goede afloop is dan ook beperkt. "Ik stel vast dat vele parlementsleden in het VK misschien minder in een scenario van rationaliteit zitten, en meer in een scenario van politieke belangen op de korte termijn. Misschien dromen sommigen van de job van Theresa May (de Britse premier, nvdr), anderen van nieuwe verkiezingen of een referendum", aldus Michel. "Maar May doet alles voor een akkoord. We zullen zien."

Het uitstel kwam er pas na het meest moeizame brexit-debat onder de Europese leiders sinds de aanvang van het proces. "De 27 zitten op dezelfde lijn", verzekerde Michel. "Er was een discussie over welke strategie het meest rationeel en efficiënt zou zijn." Dat België samen met Frankrijk voor een strenge aanpak zou gepleit hebben, ontkende de premier. "Het is voor België zeer belangrijk om een goede en sterke samenwerking met het VK te behouden. Ik heb de laatste twee jaar altijd met die bedoeling gewerkt.”