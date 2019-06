Premier Michel opnieuw vader geworden Redactie

19 juni 2019

16u03 8

Terwijl de politieke situatie federaal muurvast zit en zijn MR in Wallonië het leven zuur wordt gemaakt door Ecolo en PS, is er ook goed nieuws voor Charles Michel. De premier is voor de derde keer vader geworden. Gisteravond schonk zijn vriendin Amélie het leven aan Lucie, een zusje voor Michels andere kinderen Maximilien en Jeanne. (DDW)