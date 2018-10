Premier Michel: “Nog geen beslissing genomen over vervanging F-16's” AMERIKAANSE OFFERTE VOOR F-35 VERLENGD TOT 29 OKTOBER HA

23 oktober 2018

11u29

Bron: Belga 1 De ministerraad heeft nog geen keuze gemaakt over de vervanger van de F-16-gevechtsvliegtuigen. Dat heeft premier Charles Michel gezegd in de Kamer. De VS hebben hun offerte voor de F-35 verlengd tot 29 oktober.

De regering heeft een officiële aanbestedingsprocedure lopen voor de vervanging van de F-16's. Binnen die procedure zijn er twee kandidaturen ingediend: de Amerikaanse F-35 van Lockheed Martin en de Eurofighter Typhoon van een Europees consortium.



Bronnen zeiden afgelopen weekend dat de regeringstop de keuze al gemaakt heeft voor de F-35. Premier Michel ontkende dat vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Er zijn bijkomende vragen gesteld over de maatschappelijke return.



De Amerikaanse offerte liep aanvankelijk af op 14 oktober, maar is nu geldig tot 29 oktober.