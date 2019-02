Premier Michel neemt voorzitterschap MR over TT

18 februari 2019

10u23

Bron: Belga 1 Premier Charles Michel vervangt Olivier Chastel als voorzitter van MR. Dat bevestigt Chastel zelf op Twitter. De premier blijft wel op post in de federale regering.

De Franstalige liberalen hebben vanochtend op het partijbureau de lijsttrekkers voor de verkiezingen van 26 mei goedgekeurd. Olivier Chastel trekt de Europese lijst, en wil zich op die campagne concentreren, zegt hij. "Ik wil mij volledig toeleggen op de Europese campagne en zal mijn mandaat als voorzitter van MR niet voortzetten", klinkt het.

Premier Charles Michel, die ook federaal lijsttrekker is in Waals-Brabant, neemt tot aan de verkiezingen en eventuele regeringsonderhandelingen het roer over. Hij blijft wel op post als eerste minister, zolang de regering in lopende zaken geen opvolger heeft, zegt Chastel.

Ook de andere lijsttrekkers werden vanochtend officieel vastgelegd. Zo zal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de Kamerlijst in Brussel trekken. Opvallend is dat alle zes Kamerlijsttrekkers allemaal mannen zijn. Ook voor de regionale lijsten zijn er maar vier vrouwelijke lijsttrekkers op twaalf.

Alle lijsttrekkers die de MR vanmorgen voorstelde:

Federaal

• Brussel: Didier Reynders (2e Sophie Wilmès)

• Waals-Brabant: Charles Michel

• Namen: David Clarinval

• Luxemburg: Benoît Piedboeuf

• Luik: Daniel Bacquelaine

• Henegouwen: Denis Durcarme (2e Marie-Christine Marghem)

Regionaal

• Brussel: Françoise Schepmans

• Waals-Brabant: Valérie De Bue

• Dinant-Philipeville: François Bellot

• Namen: Gilles Mouyard

• Luxemburg: Willy Borsus

• Luik: Philippe Dodrimont

• Verviers: Pierre-Yves Jeholet

• Hoei-Waremme: Caroline Cassart

• Doornik-Ath-Moeskroen: Jean-Luc Crucke

• Bergen: Jacqueline Galant

• La Louvière-Soignies: Olivier Destrebecq

• Charleroi-Thuin: Nicolas Tzanetatos

Europees: Olivier Chastel

