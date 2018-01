Premier Michel na heisa rond Francken: "Debat verdient nuance, geen karikaturen", Calvo niet onder de indruk: "De premier toont nul leiderschap" SPS/SI

15u18

Bron: Belga, Facebook 5 Photo News reageert premier Charles Michel op de heisa die twee weken geleden ontstaan is over de Soedanezen die vanuit België naar hun eigen land terugkeerden en daar gefolterd zouden zijn. "De regering hanteert al drie jaar een menselijke en kordate migratiepolitiek", schrijft hij. "De terugkeerpolitiek met betrekking tot Soedan is een gevoelig onderwerp dat om nuance vraagt. En ze verdient meer dan simplismen en karikaturen." Groen-fractieleider Calvo vindt dat het dossier "meer sérieux" verdient dan een Facebookpost. "De premier toont nul leiderschap", aldus Calvo. In een uitgebreide Facebookpost

Het hele Soedan-verhaal bracht de voorbije twee weken vooral staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in opspraak. Opvallend in het Facebookbericht van de premier is dat hij Francken niet één keer bij naam noemt. Michel voelt zich naar eigen zeggen verplicht de puntjes op de i te zetten wegens de "voortdurende tendentieuze berichtgeving" over de zaak.

De "menselijke en kordate" migratiepolitiek van de regering heeft ervoor gezorgd dat de asielcrisis te allen tijde onder controle is gebleven, looft Michel het werk van zijn regering en van de betrokken diensten. Wat betreft Soedan heeft hij het over een "gevoelig onderwerp dat om nuance vraagt". Zo hanteren verschillende landen dezelfde aanpak met betrekking tot Soedan. Net als België organiseren ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Noorwegen zogenaamde technische identificatiemissies. Ook het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen werkt rechtstreeks met de Soedanese regering samen, benadrukt Michel.

Na afloop van de missie die in België was neergestreken, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een beslissing genomen over de terugkeer van negen Soedanezen. Deze beslissingen zijn geval per geval genomen en kunnen in beroep aangevochten worden, aldus Michel.

Eenzijdige interpretatie

Bovendien mag de DVZ niemand terugsturen naar gebieden die door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) als gevaarlijk worden beschouwd. Volgens Michel werd dan ook een "eenzijdige" interpretatie gegeven aan de nota van het CGVS van 24 oktober waarin gewaarschuwd werd voor de risico's die Soedanese migranten in eigen land liepen. Belangrijk is dat mensen van Soedanese origine niet automatisch recht hebben op subsidiaire bescherming en dat niet heel het Soedanese grondgebied als een conflictzone mag worden beschouwd.

Verder tracht Michel met cijfers aan te tonen dat België op het vlak van asiel "zijn volle verantwoordelijkheid neemt in een geest van waardigheid en menselijkheid". Tienduizenden mensen kregen de voorbije drie jaar internationale bescherming, terwijl de regering meer humanitaire visa afleverde dan tijdens de vorige legislaturen. "Deze objectieve elementen staan veraf van de karikaturen en simplismen in deze of gene richting die het imago en de geloofwaardigheid van ons land kunnen schaden", schrijft Michel.

Zoals hij eerder al zei, wacht Michel de resultaten van het onderzoek naar de behandeling van de Soedanezen af om er eventuele politieke gevolgen aan te koppelen. Hoe dan ook wil hij met de regering niet van koers veranderen. "We houden vast aan een menselijke en kordate politiek. Met zin voor nuance en verantwoordelijkheid."

Kristof Calvo (Groen): " De premier toont nul leiderschap"

"Michel zet juist helemaal niet de puntjes op de i. De premier toont nul leiderschap. Hij recycleert gewoon de N-VA-communicatie. Vindt de premier het dan echt ok dat hij door zijn staatssecretaris fout is geïnformeerd?", reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo op de communicatie van premier Charles Michel over Soedan.

Volgens Groen-fractieleider Calvo verdient het gevoelige dossier 'meer sérieux'. "Ik begrijp ergens wel waarom Michel opteert voor Facebook. Hij wil zeker zijn dat zijn ministers en de partijvoorzitters het lezen. Maar eigenlijk is dit geen ernstige manier van werken. Al bijna 10 dagen vraagt het parlement tevergeefs om tekst en uitleg van de premier. Michel zwijgt de hele tijd, maar communiceert nu wel via sociale media. De premier zijn pleidooi voor nuance en terughoudendheid is terecht, maar het probleem op dat vlak zit in zijn eigen regering".

Voor Calvo is de zaak niet gesloten. "Francken en Michel hebben nog altijd heel wat uit te leggen. Van een regeringslid mag je verwachten dat hij de waarheid spreekt en niet anders dan de waarheid. En laat ons niet vergeten waar het allemaal over gaat: dit is een mensenrechtenkwestie. Het is logisch dat er nu veel aandacht is voor de communicaties van Francken, maar dat mag de aandacht niet afleiden van de andere aspecten. Dat de regering zich engageert om niet meer met die identificatiemissies van al-Bashir te werken. Dat hebben we van Michel ook nog niet gehoord".