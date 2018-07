Premier Michel na botsing over begroting: "Deze regering blijft met Monitoringcomité werken" HA

25 juli 2018

15u29

Bron: Belga 1 De regering-Michel is van plan tot het einde van de legislatuur met het Monitoringcomité te blijven werken. Dat heeft premier Charles Michel gezegd in de Kamer, tijdens een debat over het recente zomerakkoord. Eerder vandaag had partijgenoote en vicepremier Didier Reynders (MR) vraagtekens geplaatst bij het belang van de cijfers van het comité.

Het Monitoringcomité is een groep topambtenaren die twee keer per jaar een rapport uitbrengt met de begrotingsinspanning die de federale regering moet leveren. Enkele weken terug was een polemiek ontstaan over dat rapport, toen duidelijk werd dat een deel van de leden niet akkoord ging met de stelling dat de regering op zoek moest gaan naar 2,6 miljard euro. Volgens hen zou de inspanning hoger uitkomen.

"Technische correcties"

Tijdens het begrotingsdebat in de Kamer stelde Kristof Calvo (Groen) eerder gekscherend dat het erop lijkt dat de regering het Monitoringcomité liever zou afschaffen. "U doet het de facto", verwees Calvo naar de "technische correcties" in het begrotingswerk "die historische proporties aannemen".



Het was toen nog niet volledig tot de commissiezaal doorgedrongen dat vicepremier Reynders in de krant De Standaard het belang van het Monitoringcomité in vraag stelde. "Volgens mij is er nood aan een nieuwe begrotingsformule, zonder intermediaire fase", vindt Reynders. "Er wordt in elk geval te veel gewicht gegeven aan het cijfer van het Monitoringcomité, of aan de communicatie errond. Het is en blijft een ­raming. De minister van Begroting zou beter zelf de ramingen maken".

Jambon: "Verstandig voorstel"

Toen ook doorsijpelde dat vicepremier Jan Jambon (N-VA) de piste van Reynders via twitter een "verstandig voorstel" noemde, sprong commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) in de bres voor de cijferende ambtenaren. "De afschaffing van het Monitoringcomité zou meer wantrouwen dan vertrouwen zaaien", stelde Van Rompuy. "Dan is er geen ankerpunt meer voor het parlement. Ik distantieer me van de uitspraken van Reynders. Dit is totaal niet opportuun en zal de budgettaire mist alleen maar doen toenemen".

Verschillende parlementsleden wilde daarop van de premier weten of hij het standpunt van zijn partijgenoot en vicepremier deelt. "De regering is van plan met het Monitoringcomité te blijven werken tot het einde van de legislatuur", antwoordde de eerste minister. Die legislatuur loopt in het voorjaar van 2019 af. Het Monitoringcomité werd indertijd in het leven geroepen door toenmalig premier Yves Leterme.