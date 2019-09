Premier Michel moet Belgische ambities verhogen op klimaattop PVZ

22 september 2019

19u06

Bron: Belga 2 Ontslagnemend premier Charles Michel moet maandag op de Klimaattop in New York de klimaatambities van ons land opkrikken. Dat zegt de Klimaatcoalitie in een brief aan de Belgische regeringsleider.

De top werd in het leven geroepen door secretaris-generaal Antonio Guterres. Enkel de landen die voor significante engagementen of vooruitgang voor het klimaat staan, zullen het woord mogen nemen.

"Dit is een mooie kans voor België. We zien het dus als een historische kans voor ons land om zich in de groep van de meest ambitieuze landen te scharen", zegt het platform van organisaties die zich voor het klimaat inzetten. En als toekomstig voorzitter van de Europese Raad, moet de premier zich inzetten om van de Europese Unie een pionier te maken.

Europese doelstellingen

Als het van de Klimaatcoalitie afhangt, moet de premier ons land dus duidelijk positioneren voor een verhoging van de Europese doelstellingen richting een reductie met minstens 55 procent van de broeikasgassen tegen 2030 en ten laatste in 2050 naar klimaatneutraliteit streven.

De doelstellingen komen bijna letterlijk overeen met de ambities die de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft vooropgesteld. Toch gaat de Klimaatcoalitie nog verder. Ze vraagt dat de eerste minister minstens een verdubbeling aankondigt van de Belgische bijdrage aan het Klimaatfonds, ofwel 160 miljoen euro. In het nationaal klimaat- en energieplan moet tot slot staan dat de transitie niet ten koste mag gaan van de meest kwetsbaren.

De drie doelstellingen vallen mogelijk buiten de bevoegdheid van de premier van een ontslagnemende minderheidsregering. "We hebben nood aan moedige politieke gezagsdragers", luidt het niettemin bij het klimaatplatform.