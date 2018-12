Premier Michel laakt “schandalige campagne" van N-VA: “Parlement moet zich over VN-migratiepact uitspreken” KVE

04 december 2018

19u27 0 Premier Charles Michel (MR) heeft een verklaring af gelegd over de regeringscrisis rond het VN-Migratiepact. De omstreden N-VA-campagne is “schandalig” en “onaanvaardbaar”, verklaarde hij. “Het parlement moet zich over het VN-migratiepact uitspreken.”

De premier trekt evenwel niet naar de koning om het ontslag van de regering in te dienen. Hij heeft in een verklaring gezegd dat hij van plan is om naar Marrakesh te gaan om de positie van het parlement uit te leggen. “Ik zal die positie daar dan gaan verdedigen.”

“Ik ga naar Marrakesh op basis van meerderheid in parlement, een woord is een woord”, aldus nog premier Michel. Hij gaat dus op zoek naar een wisselmeerderheid in het parlement en lijkt N-VA op die manier buitenspel te zetten.